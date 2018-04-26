Как спецназ в Афганистане охотился за «Стингером»

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с вертолетами, беспилотниками и военными самолетами на протяжении последних пятидесяти лет являются переносные зенитные ракетные комплексы, в частности несколько поколений американских ПЗРК «Стингер». В Афганистане это оружие стало настоящим бедствием для советских войск. Для поиска наиболее эффективного способа борьбы с ним, командование пообещала золотую звезду героя СССР тому, кто первым достанет образец ПЗРК «Стингер».

Оружие для моджахедов

Впервые американские ПЗРК «Стингер» появились в Афганистане в 1986 году. С помощью данного оружия США планировало существенно ослабить позиции советских войск в этой стране. Учитывая, что наиболее действенным средством борьбы против моджахедов являлись боевые звенья вертолетов МИ-24, поставка «Стингеров» оказалась настоящим «ударом поддых» для группировки советских солдат и офицеров. При этом успешные действия против афганских мятежников, их горных баз и караванов с оружием оказались под угрозой срыва. Неудивительно, что советское командование непременно захотело получить образцы данного оружия, чтобы выработать эффективный метод борьбы с ним. Это было особенно актуально, поскольку ПЗРК «Стингер» являлось наиболее часто применяемым оружием моджахедов против советской авиации.

В то же время американцы, поставляя мятежникам «Стингеры» преследовали сразу несколько целей. Одной из них было испытание новых видов оружия и его новых поколений в полевых условиях. Кроме того это был также своеобразный ответ «вежливости» на снабжение Вьетнамских партизан ПЗРК «Стрела», производимых СССР. Тем не менее, не смотря на обещанную высокую государственную награду, долгое время в руки советских военнослужащих попадали лишь части уже использованных «Стингеров», а захватить работающую установку, не говоря уже о технической документации к ней, никак не удавалось.

Разведка боем

Охота за «Стингером» продолжалась на протяжении года. Лишь 5 января 1987 года в ходе проведения боевой операции разведчиков, можно сказать случайно, был захвачен первый экземпляр данного оружия. Разведгруппа лейтенантов Владимира Ковтуна и Василия Чебоксарова 186-го Отдельного отряда специального назначения проводила воздушную разведку. Неожиданно с борта вертолета спецназовцы заметили нескольких моджахедов на большой скорости несущихся по дну Мельтакайского ущелья на мотоциклах. Ми-24 с подразделением спецназа начал преследование предполагаемых террористов. Чутье разведчиков не подвело. Едва заметив за собой преследование с воздуха, мотоциклисты остановились и открыли беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия. Однако, очевидно, понимая, что вертолету она не причинит большого вреда, моджахеды достали два комплекта «стингеров» и произвели пуск ракет. К счастью вертолет сумел увернуться и целым приземлиться в ущелье. Следом подошло звено советских вертолетов, а спецназовцы приняли бой на земле. Совместными усилиями моджахеды были уничтожены.

Когда Владимир Ковтун осматривал трофеи, к своему удивлению, он обнаружил не только пусковой контейнер ПЗРК «Стингер», но и полный комплект его технической документации. Данная находка выглядела огромной удачей. Тем более что товарищи Ковтуна обнаружили около мотоциклов еще один пусковой комплекс и целый, готовый к бою, ПЗРК «Стингер». Спустя сутки во всех военных частях советских войск, располагавшихся в Афганистане, началось настоящее ликование по поводу, захваченных спецназовцами «Стингеров».

Всего за время охоты за установками ПЗРК «Стингер» советскими военными было захвачено восемь комплексов данного оружия, однако обещанную звезду героя так никто и не получил. Обошлись менее значимыми орденами и медалями. Хотя эффект был колоссальный. Советские, а затем российские авиационные конструкторы в кратчайшие сроки сумели разработать эффективные средства борьбы с ПЗРК импортного производства, сохранив тем самым жизнь сотням отечественных военных летчиков.