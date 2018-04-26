В России создают грузовой самолет-беспилотник

Владимир Воронов. Первый экспериментальный самолет-беспилотник планируется поднять в воздух в течение двух лет, заявил начальник Центра перспективных исследований группы «Кронштадт»

«Мы ставим себе задачу создать универсальную технологию роботизации летательных аппаратов, применимую для самолетов и вертолетов различных типов. Предполагаем, что за два года сможем поднять первый роботизированный самолет в небо и приступить к опытной эксплуатации», — передает ТАСС слова Воронова.

Он отметил, что транспортная беспилотная авиационная система (Т-БАС) планируется использовать для коммерческих грузоперевозок в первую очередь на Дальнем Востоке и в Арктике. Пока речь не идет о вертолетах и пассажирских самолетах.

Первым таким «беспилотником», по словам представителя «Кронштадта», может стать любой небольшой самолет для региональных перевозок, например, ТВС-2-ДТС, который заменил легендарный Ан-2.

Напомним, в августе 2017 года заместитель гендиректора компании «Кронштадт», начальник Центра перспективных исследований Владимир Воронов сообщил о создании летающей модели беспилотника «Фрегат» с изменяемым вектором тяги.