«Изделие 715» раздавит ПВО стран НАТО

На Казанском авиационном заводе на август этого года запланирован первый полет дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М, сообщает РИА Новости . Это новая модификация бомбардировщика Ту-22М3, принятого на вооружение еще в 1989 году.

Свою боевую состоятельность самолет продемонстрировал в Сирии , нанося удары по террористическим базам. Использовали «Бэкфайеры», как прозвали эту грозную машину на Западе, и во время Афганской войны.

Как отмечает сенатор Виктор Бондарев , экс-главком ВКС России , самолет обладает огромным потенциалом по модернизации. Собственно, такова и вся линейка бомбардировщиков Ту-22, создание которой началось в ОКБ Туполева в 60-е годы. Первый прототип совершил стартовый полет 1969 году. Первая же серийная машина Ту-22М2 была принята на вооружение 1976 году.

В 1981 году в строевые части начал поступать Ту-22М3, который стал глубокой модернизацией предыдущей модификации. Но на вооружение он был принят лишь в 1989 году, что было связано с доводкой ряда систем и внедрением ракет нового поколения. На бомбардировщике установлены новые двигатели НК-25, более мощные и экономичные, с электронной системой управления. В значительной степени заменено бортовое оборудование — от системы электроснабжения до РЛС и комплекса управления вооружением. Существенно усилился комплекс обороны самолета.

В результате появился самолет с изменяемой стреловидностью крыла со следующими характеристиками: Длина — 42,5 м. Размах крыла — от 23,3 м до 34,3 м. Высота — 11 м. Вес пустого самолета — 68 т, максимальный взлетный — 126 т. Тяга двигателей — 2х14500 кгс, тяга на форсаже — 2х25000 кгс. Максимальная скорость у земли — 1050 км/ч, на высоте — 2300 км/ч. Дальность полета — 6800 км. Потолок — 13300 м. Максимальная ракетно-бомбовая нагрузка — 24 т.

Главным результатом модернизации стало вооружение бомбардировщика ракетами Х-15 (до шести ракет в фюзеляже плюс четыре на внешней подвеске) и Х-22 (две на подвеске под крыльями).

Для справки: Х-15 — это сверхзвуковая аэробаллистическая ракета. При длине в 4,87 м она вписывалась в фюзеляж. Боевая часть имела массу 150 кг. Был ядерный вариант мощностью 300 кт. Ракета, поднявшись на высоту до 40 км, при пикировании на цель на финальном участке маршрута разгонялась до скорости в 5М. Дальность у Х-15 была равна 300 км.

А Х-22 — сверхзвуковая крылатая ракета, дальность которой достигает 600 км, а максимальная скорость — 3,5М-4,6М. Высота полета — 25 км. Ракета также имеет две боевые части — ядерную (до 1 Мт) и фугасно-кумулятивную массой 960 кг. В связи с чем ее условно прозвали «убийцей авианосцев».

Но в прошлом году на вооружение была принята еще более совершенная крылатая ракета Х-32, которая является глубокой модернизацией Х-22. Дальность возросла до 1000 км. Но главное — существенно увеличилась помехозащищенность, способность преодолевать зоны активного действия комплексов радиоэлектронной борьбы противника. При этом габариты и вес, а также боевая часть остались прежними.

И это хорошо. Плохо то, что в связи с прекращением производства ракет Х-15 их стали постепенно снимать с вооружения с 2000 года из-за старения твердотопливной смеси. При этом замену старой ракете не подготовили. В связи с чем сейчас бомбоотсек Ту-22М3 загружают только бомбами — как свободнопадающими, так и корректируемыми.

В чем главные недостатки нового варианта вооружения? Во-первых, к высокоточному оружию перечисленные бомбы не относятся. Во-вторых, самолет для полной «выгрузки» боекомплекта должен производить бомбометание в самом пекле ПВО противника.

Раньше эта проблема решалась оптимально — вначале ракетами Х-15 (среди которых была противорадиолокационная модификация) наносился удар про РЛС систем ПВО/ПРО, расчищая тем самым путь для своей главной ударной силы — пары Х-22. Теперь боевые вылеты бомбардировщика связаны с повышенной опасностью, если, конечно, столкновение происходит с серьезным противником, владеющим современными ЗРК.

Существует и еще один неприятный момент, из-за которого прекрасный ракетоносец существенно уступает по возможности своим собратьям по Дальней авиации ВВС России — Ту-95МС и Ту-160. С «двадцать второго» на основании договора ОСВ-2 сняли оборудование для дозаправки в воздухе. В связи с чем боевой радиус ракетоносца не превышает 2400 км. Да и то только если лететь налегке, с половинной ракетно-бомбовой нагрузки.

В то же время у Ту-22М3 нет ракет, которые могли бы существенно повысить ударную дальность самолета. У Ту-95МС и Ту-160 такие есть, это дозвуковая крылатая ракета Х-101, имеющая дальность в 5500 км.

Так вот, работы по модернизации бомбардировщика до уровня Ту-22М3М идут параллельно со значительно более секретными работами по созданию крылатой ракеты, которая восстановит боевую эффективность этой машины.

КБ «Радуга» с начала нулевых годов разрабатывается перспективная крылатая ракета, которая очень ограниченно была рассекречена лишь в прошлом году. Да и то только по части конструкции и характеристик. Это «изделие 715», которое предназначено в первую очередь именно для Ту-22М3М, но сможет использоваться и на Ту-95МС, Ту-160М и Ту-160М2. Американские военно-технические издания утверждают, что это чуть ли не копия их дозвуковой и самой дальней ракеты «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM. Однако очень бы этого не хотелось. Поскольку эти, по характеристикам Трампа, «умные ракеты», как недавно выяснилось — умны до своеволия. Некоторые из них во время ставшего знаменитым на весь мир последнего на сегодняшний день неудачного обстрела западными союзниками сирийских объектов, вопреки воли хозяев на самом деле полетели бить курдов. Да и дальность у AGM-158 JASSM по современным меркам скромная — 980 км.

Усовершенствованный российский аналог этой заокеанской ракеты — Х-101. Кстати, она также сделана в КБ «Радуга». Конструкторам удалось существенно снизить габариты — длина уменьшилась с 7,5 м до 5 м или даже меньше. Диаметр уменьшен на 30%, «похудев» до 50 см. Этого оказалось достаточно для того, чтобы разместить «изделие 715» внутри бомбоотсека нового Ту-22М3М. Причем, сразу в количестве шести ракет. То есть теперь, наконец, с точки зрения тактики боевого применения мы снова имеем все то же самое, как было и при эксплуатации снимаемых с вооружения ракет Х-15.

Внутри фюзеляжа модернизированного бомбардировщика ракеты будут размещаться в пусковой установке револьверного типа, аналогичной барабану с патронами у револьвера. Во время запуска ракет барабан пошагово поворачивается, и ракеты последовательно отправляются к цели. Такое размещение не ухудшает аэродинамических качеств самолета и, следовательно, позволяет экономно расходовать топливо, а также максимально использовать возможности сверхзвукового полета. Что, как было сказано выше, особенно важно для «однозаправочного» Ту-22М3М.

Разумеется, конструкторы «изделия 715» не могли даже теоретически, одновременно увеличивая дальность полета и уменьшая габариты, добиться еще и сверхзвуковой скорости. Собственно, и Х-101 — ракета не скоростная. На маршевом участке она летит со скоростью порядка 0,65М, на финише ускоряется до 0,85М. Ее главное достоинство (помимо дальности) в другом. Ракета имеет целый набор мощных средств, позволяющих прорывать противоракетную оборону противника. Тут и малозаметность — ЭПР порядка 0,01 кв.м. И комбинированный профиль полета — от стелящегося до высоты в 10 км. И эффективный комплекс радиоэлектронной борьбы. При этом круговое вероятное отклонение от цели на полной дистанции в 5500 км равно 5 метрам. Столь высокая точность достигается за счет комбинированной системы наведения. На финальном участке работает оптико-электронная головка самонаведения, которая ведет ракету по карте, заложенной в памяти.

Эксперты предполагают, что по дальности и прочим характеристикам «изделие 715» если и будет уступать Х-101, то незначительно. Оценки лежат в диапазоне от 3000 км до 4000 км. Но, конечно, ударная мощь будет отличаться. Х-101 имеет массу боевой части в 400 килограммов. Столько в новую ракету «не влезет».

В результате принятия на вооружение «изделия 715» высокоточный боекомплект бомбардировщика не только возрастет, но и окажется сбалансированным. Так, у Ту-22М3М появится возможность, не приближаясь к зоне ПВО, предварительно обработать «малютками» радары и ЗРК. А потом, подойдя поближе, нанести удары по стратегическим объектам мощными сверхзвуковыми ракетами Х-32.