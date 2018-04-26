Иллюстрированная история самого большого в мире гидросамолёта

Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка, которая была построена в США в 1940-х годах под руководством Говарда Хьюза , известному нам по фильму «Авиатор».

H-4 Hercules по-прежнему остаётся самым большим в мире гидросамолетом, самым большим неметаллическим (точнее — деревянным) и самым большим самолётом с поршневыми двигателями.

1. Этот 136-тонный самолёт, получивший неофициальное прозвище Spruce Goose (дословно «Еловый гусь»), был в 7 раз больше любого самолёта, построенного до него.

Размах его крыла 98 метров — это больше, чем у А-380 или Ан-225 «Мрия».

Высота самолёта 24 метра — как 8-этажный дом.

2. Летающая лодка была предназначена для транспортировки 750 солдат.

В начале Второй мировой войны правительство США выделило Говарду Хьюзу 13 млн долларов на изготовление прототипа летающего судна, но к окончанию военных действий летательный аппарат не был готов. Это объяснялось нехваткой алюминия, а также упрямством Хьюза, стремившегося создать безупречную машину.

Довести строительство до конца позволила только самоотверженность Говарда Хьюза и его небольшой команды единомышленников, несмотря ни на что не отказавшихся от работы и всё-таки отправивших H-4 в его единственный исторический полёт.

3. Самолёт Hercules, пилотируемый самим Говардом Хьюзом, совершил свой единственный полёт 2 ноября 1947 года. Он находился в воздухе всего 26 секунд. Самолёт пролетел над гаванью Лос-Анджелеса на высоте 21 метра, преодолев дистанцию в два километра.

4. Об этом историческом событии свидетельствует эта оригинальная запись в журнале полётов.

5. Рычаги управления 8-ю двигателями.

6. Технические помещения внутри крыла.

Огромные размеры самолёта позволяли даже проводить ремонт двигателей в полете, потому что добраться до них можно было по проходам внутри огромного крыла, высота сечения которого в месте крепления к фюзеляжу достигала 4 метров.

7. При всех своих небывалых размерах, для управления этим самолётом требовался экипаж всего в три человека.

8. H-4 построен практически целиком из дерева — из специальной склеенной под давлением и ламинированной березовой фанеры. Причина была в том, что аллюминий в то время был в дефиците.

9. Хьюз поддерживал самолёт в рабочем состоянии до своей смерти в 1976 году, тратя на это ежегодно до 1 млн долларов США.

10. Сейчас огромный самолет занимает центральное место в музее Evergreen Aviation & Space Museum в маленьком американском городке Макминвилль (штат Орегон) недалеко от Портленда.