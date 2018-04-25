Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина выступил на встрече с ветеранами ВС РФ

Встреча состоялась 25 апреля в Доме офицеров в Екатеринбурге

Развитие военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации не дает нам ни малейшего повода к самоуспокоенности.

Почувствовав растущую мощь России, Запад пытается остановить ее поступательное развитие всеми имеющимися средствами.

Вся политика Запада и прежде всего Соединенных Штатов направлена на то, чтобы не допустить появления в лице России геополитического конкурента.

Ситуация усугубляется тем, что практически все международные институты работают в интересах США, а государства, расположенные по периметру наших границ, проводят внешнюю политику с оглядкой на мнение Вашингтона.

Мы испытываем прямое противодействие буквально во всех сферах — в политике, экономике, в информационной среде. Ареной противоборства становятся спорт, культура, образование, медицина.

Применяются все способы и средства, пренебрегаются нормы морали и международного права. Например, в Сирии США со своими сателлитами не гнушаются использовать террористические формирования для достижения своих целей. Масштабы дезинформации и провокаций со стороны Запада можно охарактеризовать как развязывание полноценной информационной войны против России.

В этой связи резко обострилось противостояние в военной сфере.

14 апреля 2018 г. Вашингтон со своими союзниками нанесли ракетный удар по сирийской территории.

Его негативные последствия и эскалацию конфликта удалось предотвратить благодаря двум факторам.

Во-первых, наши предыдущие активные действия заставили американцев и их союзников тщательно задуматься о выборе целей с тем, чтобы гарантированно исключить вероятность нанесения ущерба российским объектам и военнослужащим.

Во-вторых, грамотно выстроенная система противовоздушной обороны Сирии позволила из 105 выпущенных крылатых ракет, перехватить 71. Причем в отражении ракетного удара были задействованы не самые современные средства ПВО.

В целом успешные действия вооруженных сил Сирии при отражении удара стали возможны, благодаря целенаправленной подготовке органов управления и войск.

Анализ развития военно-политической обстановки в зоне ответственности Центрального военного округа показывает, что наибольшую опасность Российской Федерации и ее союзникам представляет последовательное укрепление позиций ИГИЛ Афганистане , который является центром распространения нестабильности в регионе.

При этом международные террористические организации все активнее вмешиваются во внутренние процессы стран региона и пытаются навязать народам чуждый образ жизни, привить радикальные суннитские взгляды вероисповедания и экстремистские идеи.

Укреплению потенциала ИГИЛ в Центральной Азии способствует приток с Ближнего Востока сторонников радикально-экстремистских организации, действующих на территории стран региона, таких как «Исламское движение Восточного Туркестана, » Хизб ут-Тахрир », «Союз исламского джихада», «Салафия» и « Таблиги Джамаат », которые способны по возвращению на родину создать «спящие боевые ячейки» и с опорой на местное радикальное население развернуть террористическую деятельность.

По нашей оценке на территории Афганистана уже сосредоточено до 10000 боевиков ИГИЛ, которые вынашивают цели создания исламского халифата на территории республик Центральной Азии.

Их эмиссары непрерывно проводят мероприятия по вербовке местного населения, для обучения которого на территории Афганистана развернута система.

Присутствие на территории Афганистана иностранного военного контингента во главе с США, как и в Сирийской Арабской Республике не способствует снижению террористической угрозы, а наоборот, осуществляя борьбу с афганским Талибаном , являющейся противником ИГИЛ способствуют их укреплению и распространению.

Учитывая динамику роста численности группировки ИГИЛ, распространения угроз экстремизма и обнищания населения региона, активные действия ИГИЛ и их сторонников на территории стран Центральной Азии могут начаться с 2020 года.

Многонациональный состав позволяет боевикам скрытно проникать в страны, откуда они родом и распространять радикальные идеи среди мирных граждан, опираясь, прежде всего на малоимущую часть населения.

Хочу обратить внимание, что по опыту боевых действий в Сирийской Арабской Республике, к сильным сторонам ИГИЛ относятся наличие многолетнего боевого опыта, высокой дисциплины и боевого духа, жесткой централизованной системы управления, основанной на принципах единоначалия. Вооруженные формирования ИГИЛ состоят из зомбированных, идейных, хорошо подготовленных боевиков, готовых идти на смерть ради одной цели — создание исламского халифата.

По уровню слаженности бандформирования ИГИЛ приближаются к подразделениям специального назначения регулярных вооруженных сил.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными угрозами безопасности Российской Федерации и ее союзников в Центрально-Азиатском регионе являются:

рост масштабов деятельности боевиков ИГИЛ в Афганистане и распространение их влияния на территории стран региона;

вероятность возникновения внутреннего вооруженного конфликта на территории центрально-азиатских государств и втягивание в него Вооруженных Сил Российской Федерации;

перенос очагов нестабильности на территорию Российской Федерации в районы компактного проживания населения, исповедующего ислам — в Поволжье и на Северный Кавказ.

Мы с особым вниманием отслеживаем ситуацию на южных рубежах. Проводим комплекс первоочередных мероприятий с усилением всех видов разведок и последовательным наращиванием боевого потенциала, адекватно нарастающим угрозам.

Одновременно проводим комплекс упреждающих мер в интересах стратегического сдерживания, так количество мероприятий оперативной и боевой подготовки в текущем году по сравнению с 2017 годом увеличилось в полтора раза.

Как непосредственный участник военной операции в Сирийской Арабской Республики, хотел бы кратко проинформировать вас о наших успехах в борьбе с международным терроризмом в этой арабской стране.

Хочу напомнить, что в сентябре 2015 года Россией было принято решение об оказании помощи законному правительству Сирии в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими организациями. До этого так называемую войну с боевиками вела возглавляемая США антитеррористическая коалиция.

В неё входило более 30-ти передовых в военном отношении государств, задействованы значительные ресурсы, в том числе авиация и силы специального назначения. Однако зримых результатов достигнуто не было. При этом территории, подконтрольные ИГИЛ в Ираке и Сирии, только расширялись. К началу операции Вооруженных Сил России в руках террористов находилось 90% территории государства.

Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была совсем другая.

Турции. Положение изменилось после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием России, Ирана

В результате сегодня, вся территория Сирии практически полностью очищена от террористов ИГИЛ, правительственные силы контролируют около семидесяти процентов территории страны, освобождено одна тысяча двести сорок пять населенных пунктов, деблокированы основные объекты экономической инфраструктуры и коммуникации.

За время операции, восемьдесят пять процентов экипажей оперативно-тактической и девяносто процентов армейской авиации выполнили по 140 — 150 боевых вылетов. Всего авиацией Воздушно-космических сил России совершено более тридцати четырех тысяч боевых вылетов.

Комплексы С-400, С-ЗООВ и «Панцирь Cl» совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве.

Возможности комплекса «Панцирь Cl», доведенные до перехвата реактивных снарядов и других малоразмерных целей, позволили уничтожить более ста двадцати беспилотных летательных аппаратов и сто семьдесят восемь снарядов реактивных систем залпового огня террористов.

В результате операции ликвидировано около 65-ти тысяч боевиков из них 819 главарей бандформирований, две тысячи 840 выходцев из Российской Федерации; уничтожено более 8-ми тысяч единиц бронетехники и пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 118 заводов и мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов, 37 заводов по изготовлению «джихад-мобилей» и 4 завода по изготовлению «джихад-танков».

Благодаря российской авиации решена важнейшая задача по лишению террористических организаций источников доходов от продажи нефтепродуктов, которые составляли не менее трех миллионов долларов в сутки.

Уничтожено триста девяносто шесть мест незаконной добычи нефти и заводов по ее переработке, а также четыре тысячи сто топливозаправщиков.

Абу-Кемаль. При поддержке Воздушно-космических сил России, правительственными войсками и ополчением от террористов освобождено от незаконных вооруженных формирований около 113 тысяч квадратных километров территории и одна тысяча 245 населенных пунктов, включая наиболее значимые города Алеппо, Пальмира, Акербат, Дэйр-Эз-Зор, Меядин

Несомненно, решающая и ключевая роль в разгроме международной террористической организации ИГИЛ на территории Сирии принадлежит Вооруженным Силам России, которые на сегодняшний день обладают высокой огневой мощью и оснащены мобильными средствами вооруженной борьбы нового поколения.

Бесценный боевой опыт в Сирии получили более восьми тысяч военнослужащих военного округа. Из них свыше трех тысяч отмечены государственными наградами.

Наличие в зоне ответственности военного округа стран с нестабильной обстановкой, придает ему особую роль в борьбе с международным терроризмом.

На сегодняшний день это тем более актуально, так как существует вероятность смещения зоны вооруженных конфликтов с Ближнего Востока в направлении Центральной Азии.

Исходя из складывающейся обстановки и прогноза ее развития основные усилия в Центральном военном округе сосредоточены на поддержании постоянной высокой боевой готовности войск и их готовности к гарантированному выполнению задач в любых условиях обстановки, перевооружении на современные и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, а также на обустройстве объектов инфраструктуры, строительстве современных военных городков с созданием комфортных условий для проживающих военнослужащих всех категорий.

Проведенные в интересах войск военного округа организационно-штатные мероприятия позволили за прошедший год повысить боевой потенциал войск округа на 11 (одиннадцать) процентов.

Наращиваются усилия в совместной (межвидовой) подготовке войск с учетом накопленного боевого опыта в Сирии, осваиваются новые способы ведения боевых действий.

Повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Только в зимнем периоде обучения текущего года проведено шестьдесят восемь учений, из них двухсторонних пятьдесят четыре, позволивших, с учетом боевого опыта в Сирийской Арабской Республике, существенно повысить качество подготовки соединении, воинских частей и подразделении, что является одним из основных показателей, влияющих на боевую мощь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил тридцать девять процентов. В летнем периоде обучения главным мероприятием является участие Объединенного стратегического командования войск округа в предстоящих маневрах войск «Восток-2018», а в следующем году — главным мероприятием года станет СКШУ «Центр-2019».

Хочу отметить, что подготовка органов военного управления к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении проводится с учетом анализа реальной военно­-политической обстановки и в тесном взаимодействии со странами-членами Организации Договора коллективной безопасности.

Киргизии, Узбекистана и Уже в текущем году мы провели ряд важных совместных мероприятий с вооруженными силами Таджикистана Казахстана , в том числе на их территории.

Коротко остановлюсь на самых значимых моментах.

В декабре в ходе оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава военного округа рассмотрены особенности совместного планирования и применения войск в составе объединенных группировок войск на территории Республики Таджикистан и Киргизской Республики. Проведен анализ способов применения соединений и воинских частей с учетом опыта боевых действий в Сирии.

С 5 по 7 марта проведена совместная командно-штабная тренировка на территории Киргизии, с развертыванием командного пункта на аэродроме Кант, отработаны вопросы совместного планирования применения объединенной группировки войск (сил) и управления в ходе практических действий на полигоне «Эдельвейс».

Всего к практическим действиям от военного округа привлекались более трехсот военнослужащих, 42 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 самолетов оперативно-тактической авиации.

14 марта завершена совместная командно-штабная тренировка в Таджикистане, с развертыванием объединенного полевого командного пункта на полигоне Харбмайдон, вблизи с Афганской границей, основу которого составлял вспомогательный пункт управления округа

Всего на пяти полигонах в практических действиях от округа участвовало более полутора тысяч военнослужащих и 188 единиц вооружения и военной техники, в том числе 13 самолетов оперативно­тактической авиации и 6 боевых вертолетов.

Впервые к проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки проявило интерес руководство Республики Узбекистан.

В феврале-марте этого года в войсках военного округа проведена войсковая стажировка командующего войсками Ташкентского военного округа вооруженных сил республики Узбекистан генерал-майора Курбанова.

В ходе стажировки продемонстрирован порядок работы на повседневных пунктах управления штаба военного округа, объединений и соединений 6 гарнизонов округа.

На Чебаркульском полигоне проведено показное двустороннее тактическое учение с батальонными тактическими группами двух танковых полков с отработкой этапов с боевой стрельбой днем и ночью.

Продолжается всесторонняя подготовка к проведению совместного командно-штабного учения «Мирная миссия-2018», которое пройдет 22-29 августа этого года на Чебаркульском полигоне.

Повышению уровня подготовки оперативного состава и слаженности соединений способствовали внезапные комплексные проверки боевой готовности. Одна из них по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проведена в марте. К ней привлекалось более двадцати пяти тысяч военнослужащих и три тысячи двести единиц военной техники, из них авиационной — 21.

Полевые подвижные пункты управления всех уровней перемещались дважды на расстояние свыше ста километров в сложных метеорологических условиях.

В ходе проверки проведена командно-штабная тренировка по управлению войсками.

Впервые отражение массированного ракетного авиационного удара противника осуществлялось с полевого командного пункта одновременно с трех воздушных направлений.

Система ПВО оценена представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации как «надежная», её эффективность составила 86 процентов, уничтожено 265 воздушных целей из 308, участвовавших в массированном ракетном авиационном ударе противника.

Основные усилия в боевой подготовке сегодня сосредоточены на подготовке соединений и воинских частей к отражению возможной агрессии противника с развязыванием региональной или крупномасштабной войны, используя нестандартные формы и способы действий, на основе опыта боевых действий полученного в Сирийской Арабской Республике.

Особенностью подготовки является двусторонность и комплексность проводимых мероприятий с учетом межвидовой направленности и внедрения новых способов действия войск, в том числе в условиях применения противником «гибридных» методов ведения войны и многосферной операции.

Дл чего все учения носят только межвидовой характер.

Итогом боевой подготовки будет проведение бригадных (полковых) двусторонних и дивизионных тактических учений.

В целях внедрения боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, в ходе каждого тактического и тактико-специального учения отрабатываются новые практические задачи по двенадцати способам действий войск.

Подготовка снайперских пар;

Мобильные боевые группы по борьбе с «джихад-мобилями»

Борьба с «джихад-мобилями»;

Применение подразделений в системе разведывательно-огневого комплекса;

Борьба с БЛА и квадрокоптерами;

Проведение рейдовых действий по флангам;

Сочетание наступления с разведывательно-поисковыми действиями;

Использование минных шлагбаумов;

Применение засадно-огневых групп;

Применение разведывательно-ударных групп;

Отработка действий танковых подразделений «Танковая карусель»;

Развертывание проводной связи в сочетании радиосвязью условиях применения групп РЭБ.

Продолжается подготовка горных подразделений Сухопутных войск и армейской авиации на базе центра «Ергаки». Каждый цикл сегодня завершается полевым выходом с элементами выживания в горно-таежной местности.

Подготовка проводится с применением знаний и навыков коренных жителей региона из числа староверов.

В прошлом году обучение прошли более 1000 военнослужащих Центрального военного округа, а также из Западного и Восточного военных округов. Впервые обучались военнослужащие Народной освободительной армии Китая и Республики Узбекистан.

Значительное влияние на качество подготовки войск оказывает участие наших военнослужащих в Армейских Международных играх. На текущий момент в ходе второго этапа игр «АрМИ-2018» отбор успешно прошли 155 взводов, расчетов и команд от соединений и воинских частей военного округа, в ходе третьего этапа 19 команд.

На 7 полигонах военного округа в рамках Армейских Международных игр пройдут такие конкурсы, как «Мастер артиллерийского огня», «Саянский марш», «Мастер оружейник», «Отличник войсковой разведки», «Рембат», «Полевая кухня», «Военное ралли».

В рамках подготовки к чемпионатам Вооруженных Сил проведены отборочные этапы соревнований по армейскому рукопашному бою, зимнему горному троеборью, альпинизму «Саянский марш», а также другим видам спорта.

Приоритетом года стало решение социальных проблем военнослужащих и членов их семей, которые мы решаем совместно с главами субъектов Российской Федерации.

Хочу отметить, что в 19 из 29 регионах социальные вопросы военнослужащих и членов их семей решены в полном объеме. Данную работу мы планируем завершить к концу августа.

Коротко остановлюсь на итогах Плана деятельности прошедшего года. В 2017 году в войска округа поступили свыше 1000 новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это позволило перевооружить на новые образцы 2 воинские части и 19 подразделений.

два соединения полностью перевооружены на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»;

в армию ВВС и ПВО поставлены самолеты нового поколения Су-34, модернизированные Су-25 СМ и вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор».

соединения противовоздушной обороны осваивают новейшие системы ПВО С— 400 «Триумф» и «Панцирь-С 1 »;

в танковые соединения поставлены глубоко модернизированные танки Т-72БЗ;

мотострелковые соединения перевооружены на бронетранспортеры 82А с тридцати миллиметровой автоматическом пушкой;

соединения специального назначения действуют на бронированных транспортных средствах «Тигр» и «Гусар»;

в ротах БЛА на вооружение поступило современные беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-1О», показавшие в Сирии высокие боевые и разведывательные возможности.

И это лишь, основные виды нового вооружения и военной техники военного округа.

В текущем году нам предстоит решить ряд приоритетных задач.

Прежде всего — своевременно и качественно провести 10 организационно-штатных мероприятий. К концу года будут сформированы и переформированы 1 соединение, 2 воинские части и 6 подразделений.

Вывести оснащенность современным вооружением и техником в частях постоянном готовности на уровень не менее 54%, а к 2020 году— на 70%.

В период с 2019 по 2020 годы поставка современных образцов вооружения и техники позволит перевооружить еще 3 соединения, 4 воинские части и 7 подразделений.

Продолжается обустройство военных городков, аэродромов и полигонов, другой военной инфраструктуры.

В этом году завершение работ по строительству объектов военной инфраструктуры позволит обустроить 11 соединений воинских частей и подразделений, обеспечить нормативные условия по размещению двух бригадных комплектов ракетных комплексов «Искандер-М», создать необходимые условия для хранения и ремонта авиационных средств поражения, организовать боевое дежурство ВКС по прикрытию важных государственных объектов, создать достойные условия для проживания военнослужащих и членов их семей.

В период с 2019 по 2020 год спланировано обустроить 8 военных городков, 3 аэродрома, 3 филиала военных госпиталей, производственно-логистический комплекс «Пашино», парковую зону ракетной бригады Новосибирского объединения. Всего к исходу 2020 года в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.

Таким образом, реализация мероприятий, предусмотренных Планом деятельности в 2018 году, позволит повысить боевую мощь Центрального военного округа на 20 процентов, а боевой потенциал на 24 процента.

Коротко остановлюсь на выполнении военнослужащими округа задач по разрешению кризисных ситуаций природного характера.

Как и в прошлом году, так и сегодня войска округа продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.

Сейчас завершается строительство автодорожного моста через реку Большой Енисей у города Кызыл , сдача и торжественное открытие которого состоится 28 апреля.

Республике Башкортостан завершены подрывные работы по ликвидации ледовых заторов на реке Инзер, общей площадью двадцать тысяч квадратных метров, предотвратив угрозу затопления двух поселков (с. Усмангал и с. Габдюково Белорецкого района) с населением более полутора тысяч человек.

Саратовской области , у населенного пункта Большая Тарасовка с 19 апреля содержится паромная переправа через реку Камелик, которая позволила возобновить транспортное сообщение с населенными пунктами Перелюбского района.

В сутки переправляется свыше пятисот местных жителей и до ста автомобилей.

Алтайском Крае , в населенном пункте Ая, оборудован мостовой переход через реку Катунь.

Дорожное сообщение между населенным пунктом Ая и Горно-Алтайском — восстановлено.

Несколько слов о проводимой в округе работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Особое внимание командования округа уделено вопросам патриотического воспитания молодежи.

Как вы знаете, по инициативе Министра обороны Российской Федерации активно проводится работа по созданию в военных округах военно-патриотических парков культуры и отдыха «Патриот».

Завершено согласование с центральными органами военного управления комплекта документов по созданию парка «Патриот» округа в Екатеринбурге.

С участием Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» в Центральном военном округе развернута активная военно-патриотическая работа. Сегодня движение охватило все 29 субъектов и набирает популярность в молодежной среде.

С начала года в ряды движения «Юнармия» принято 3619 юношей и девушек.

В военно-патриотическую работу в округе вовлечено 1029 детско-юношеских клубов и объединений.

В преддверии празднования Дня Победы юнармейцы благоустроили 28 мемориалов, провели 43 встречи с ветеранами, участвовали в проведении «Уроков мужества».

Отдельно хочу остановиться на подготовке к празднованию главного праздника России — Дня Победы.

В преддверии подготовки к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в округе спланировано проведение 3 военных парадов в городах Екатеринбург, Самара Новосибирск . Прохождения войск гарнизонов торжественным маршем будут проведены в 132 населенных пунктах во всех 29 субъектах Российской Федерации в границах военного округа.

Всего к военным парадам и торжественным шествиям будут привлечены около сорока одной с половиной тысячи человек и почти семьсот единиц техники.

Сегодня я хотел бы проинформировать вас о работе в интересах ветеранов, которую мы считаем одной из приоритетных задач.

Сегодня в регионах дислокации округа проживает более 200 тысяч ветеранов военной службы, из них около 3700 участников Великой Отечественной войны и почти 62 тысячи — боевых действий, в том числе 17 Героев России. Успешно действуют 169 общественных ветеранских организаций.

Важно отметить роль ветеранов, как связующего звена между органами государственной власти и гражданским обществом. Вы являетесь примером для подрастающего поколения и будущих защитников Отечества.

Советы ветеранов объединений, соединений и воинских частей тесно работают с командирами по сплочению воинских коллективов, проводят беседы с личным составом, направленные на поддержание высокой воинской дисциплины.

Сегодня создана четкая структура по работе с ветеранами от военного комиссариата субъекта РФ до командующих объединениями.

В настоящее время на территории военного округа успешно работают более 750 ветеранских объединений и 142 войсковых Совета ветеранов.

Командованием округа оказана практическая помощь в создании еще 12 региональных организаций ветеранов Вооруженных Сил, которые влились в систему профильных организаций и значительно повысили их потенциал.

По предложению командования округа, при поддержке ветеранов Поволжья, Урала и Сибири, Министр обороны Российской Федерации подписал приказ по повышению эффективности взаимодействия. органов военного управления с ветеранскими организациями.

Также командование округа поддержало инициативу по учреждению ведомственных медалей Минобороны «Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации», «За заслуги в юнармейском движении», а также знака «Почетный ветеран».

При поддержке ветеранских организаций были изготовлены и вручены ветеранам Вооруженных Сил Российской Федерации регионов более 7 тысяч медалей «100 лет РККА».

В ходе совместной работы рассмотрено более 240 актуальных предложений по различным аспектам ветеранского движения, которые были реализованы в органах военного управления и государственной власти.

За последние 4 года благодаря вашей настойчивости и нашей поддержке проделана большая работа по совершенствованию законодательства в области пенсионного обеспечения, что позволило в период с 2014 по 2018 годы увеличить размеры выплат на 31,2%.

В настоящее время в военно-медицинских учреждениях военного округа у ветеранов есть возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь.

В прошлом году такая помощь была оказана трем с половиной тысячам человек, а в целом лечение в госпиталях прошли более 28 (двадцати восьми) тысяч ветеранов.

По ходатайству руководителей патриотических клубов и кадетских корпусов округом было выделено значительное количество военно-технического и вещевого имущества для кадетских клубов и школ, а также подразделений «Юнармии».

Нами была оказана помощь в установке на аллеях героев и в музеях Боевой Славы муниципальных образований свыше 155 единиц мемориальной техники. И эту работу мы будем продолжать, учитывая Ваши предложения.

С помощью ветеранов за прошедший год подготовлено для поступления в военные и суворовские училища более 400 детей и внуков военнослужащих.

С участием ветеранов проводились «Уроки мужества», военно-спортивные игры «Зарница» и другие мероприятия военно-патриотической направленности.

Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете оказывать помощь командованию в военно-патриотическом воспитании военнослужащих и допризывной молодежи.

Я с удовлетворением сообщаю вам, что Общественный совет при органах военного управления проводит большую работу по укреплению связи армии и гражданского общества, военно-патриотическому воспитанию, повышению авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации и престижа военной службы.

Завершая свое выступление, я хотел бы поблагодарить Вас за вклад в воспитание подрастающего поколения и напряженную работу на благо Вооруженных Сил, за вашу активную жизненную позицию.

Могу вас заверить, войска Центрального военного округа способны гарантированно выполнить задачи в любых условиях обстановки. Боевой потенциал будет наращиваться и поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную безопасность России и её союзников на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.