Военнослужащие ВВО ликвидировали природный пожар в Забайкальском крае на площади 10 га

Для тушения огня было задействовано пять пожарных автомобилей и 10 авторазливочных станций АРС-14.

Военнослужащие воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае , потушили крупный природный пожар в Читинском районе.

Дежурной сменой одного из подразделений был обнаружен крупный низовой пожар недалеко от населенного пункта Лесной городок.

Для тушения и проливки территории в 10 га привлекались около 40 военнослужащих из состава пожарных расчетов ближайших к возгоранию воинских частей ВВО. Для тушения огня было задействовано пять пожарных автомобилей и 10 авторазливочных станций АРС-14.

После ликвидации пожара военнослужащие и специальная техника вернулись в пункты постоянной дислокации.

В районе организован круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки.