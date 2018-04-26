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Военнослужащие ВВО ликвидировали природный пожар в Забайкальском крае на площади 10 га
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Военнослужащие ВВО ликвидировали природный пожар в Забайкальском крае на площади 10 га 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для тушения огня было задействовано пять пожарных автомобилей и 10 авторазливочных станций АРС-14.
Военнослужащие воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, потушили крупный природный пожар в Читинском районе.
Дежурной сменой одного из подразделений был обнаружен крупный низовой пожар недалеко от населенного пункта Лесной городок.
Для тушения и проливки территории в 10 га привлекались около 40 военнослужащих из состава пожарных расчетов ближайших к возгоранию воинских частей ВВО. Для тушения огня было задействовано пять пожарных автомобилей и 10 авторазливочных станций АРС-14.
После ликвидации пожара военнослужащие и специальная техника вернулись в пункты постоянной дислокации.
В районе организован круглосуточный мониторинг пожароопасной обстановки.
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