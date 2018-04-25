Ещё
Командующий ВДВ наградил победителей конкурса по полевой выучке «Десантный взвод»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Командующий ВДВ наградил победителей конкурса по полевой выучке «Десантный взвод» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое место и золотые медали по итогам состязаний завоевала сборная команда ВДВ, серебряными призерами стали курсанты РВВДКУ, третье место занял взвод 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
Сегодня демонстрационным показом возможностей Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод-2018».
Более 600 военнослужащих приняли участие в конкурсе «Десантный взвод-2018». Состязания подразделений проходили в течение двух недель на горном полигоне ВДВ в Краснодарском крае под Новороссийском.
В торжественной обстановке победителей поздравил и наградил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
В своем выступлении он отметил, что участники соревнований порадовали отменной профессиональной выучкой, характером, волей к победе.
«Все это свидетельствует о том, что с каждым годом уровень подготовки в Воздушно-десантных войсках растёт, что связано с обеспечением войск перспективной военной и специальной техникой, современной учебной базой», –— подчеркнул командующий ВДВ.
Первое место и золотые медали по итогам состязаний завоевала сборная команда ВДВ, серебряными призерами стали курсанты Рязанского училища ВДВ, третье место занял взвод 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
Победителям вручили кубки, грамоты, а капитан команды-чемпиона получил ключи от автомобиля «Лада Приора».
Военнослужащие парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, прибывших из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново, в ходе соревнований демонстрировали свою подготовку в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов.
Экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М состязались в искусстве применять возможности боевой техники, преодолевать препятствия, стрелять с места и в движении на горном полигоне ВДВ.
ТК «Звезда»: последние новости
Командующий объединением ПВО-ПРО рассказал об организации противовоздушной обороны Москвы Россия начала исполнять контракт на поставку С-400 Турции Замминистра обороны Валерий Герасимов пригласил пакистанских коллеги на АрМИ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева150
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
«Бархатная революция»: начался распад коалиции51
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение