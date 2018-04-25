Командующий ВДВ наградил победителей конкурса по полевой выучке «Десантный взвод»

Первое место и золотые медали по итогам состязаний завоевала сборная команда ВДВ, серебряными призерами стали курсанты РВВДКУ, третье место занял взвод 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Сегодня демонстрационным показом возможностей Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершился всеармейский этап конкурса по полевой выучке «Десантный взвод-2018».

Более 600 военнослужащих приняли участие в конкурсе «Десантный взвод-2018». Состязания подразделений проходили в течение двух недель на горном полигоне ВДВ в Краснодарском крае под Новороссийском

В торжественной обстановке победителей поздравил и наградил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков

В своем выступлении он отметил, что участники соревнований порадовали отменной профессиональной выучкой, характером, волей к победе.

«Все это свидетельствует о том, что с каждым годом уровень подготовки в Воздушно-десантных войсках растёт, что связано с обеспечением войск перспективной военной и специальной техникой, современной учебной базой», –— подчеркнул командующий ВДВ.

Первое место и золотые медали по итогам состязаний завоевала сборная команда ВДВ, серебряными призерами стали курсанты Рязанского училища ВДВ, третье место занял взвод 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Победителям вручили кубки, грамоты, а капитан команды-чемпиона получил ключи от автомобиля «Лада Приора».

Камышина, Ставрополя, Омска, Военнослужащие парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений, прибывших из Новороссийска, Пскова , Тулы, Рязани Уссурийска , Улан-Уде, Костромы Ульяновска и Иваново, в ходе соревнований демонстрировали свою подготовку в прыжках с парашютом, ориентировании на пересеченной местности и стрельбе из автоматического оружия и гранатометов.

Экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М состязались в искусстве применять возможности боевой техники, преодолевать препятствия, стрелять с места и в движении на горном полигоне ВДВ.