Три военных аэродрома планируют обустроить в ЦВО до конца 2020 года

Три военных аэродрома планируется обустроить на территории Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2020 года. Об этом в среду на встрече с ветеранами Вооруженных сил РФ Екатеринбурге сказал командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин

"В этом году завершение работ по строительству объектов военной инфраструктуры позволит обустроить 11 соединений воинских частей и подразделений, создать необходимые условия для хранения и ремонта авиационных средств поражения, организовать боевое дежурство ВКС по прикрытию важных государственных объектов. В период с 2019 по 2020 годы спланировано обустроить восемь военных городков, три аэродрома, три филиала военных госпиталей, производственно— логистический комплекс "Пашино", парковую зону ракетной бригады Новосибирского объединения", — сказал Лапин.

Всего к исходу 2020 года, по словам командующего, в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.