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Военный комиссар Санкт-Петербурга проведёт спецгашение марки, выпущенной к 100-летию военкоматов
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Военный комиссар Санкт-Петербурга проведёт спецгашение марки, выпущенной к 100-летию военкоматов 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония пройдёт в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, почетными гостями её станут представители музея и «Почты России».
Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой Российской Федерации Сергей Качковский примет участие в специальном гашении почтовой марки, выпущенной к 100-летию создания военных комиссариатов.
Почтовая марка евростандарта изображает картину Ивана Дроздова «Первые красноармейцы. 1918 год», которая писалась мастером в честь первых бойцов, призванным в Красную Армию.
Церемония пройдёт в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России 25 апреля.
В мероприятии примут участие представители музея и «Почты России».
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