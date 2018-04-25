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Завершился чемпионат инженерных войск по самбо
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Завершился чемпионат инженерных войск по самбо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участие в турнире приняли 16 команд от соединений, воинских частей и организаций центрального подчинения, а также отдельных инженерно-саперных бригад, морских инженерных полков.
На базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Федерации самбо г. Тюмени прошел чемпионат по самбо в рамках очередного этапа ежегодной спартакиады инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участие в турнире приняли 16 команд от соединений, воинских частей и организаций центрального подчинения, а также отдельных инженерно-саперных бригад, инженерно-саперных и морских инженерных полков окружного подчинения. Общее количество участников — более 90 человек.
Спортсмены соревновались в 7 весовых категориях: до 57, 62, 68, 74, 82, 90 кг и свыше 90 кг.
В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы итоговые места в общекомандной зачете распределились следующим образом: 1 место — отдельная инженерная бригада Восточного военного округа, 2 место — Тюменское ВВИКУ, 3 место — 210 межвидовой региональный учебный центр (г. Кстово, Нижегородская обл. )
«По результатам борьбы спортсмены более подготовлены и более серьезно подходят ко всему, по сравнению с прошлым годом. Встречи были очень красивые и зрелищные, были достойные поединки», –— отметил главный судья соревнований — судья всероссийской категории, директор спортивной школы «Олимпиец» Сергей Ефимов.
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