Завершился чемпионат инженерных войск по самбо

Участие в турнире приняли 16 команд от соединений, воинских частей и организаций центрального подчинения, а также отдельных инженерно-саперных бригад, морских инженерных полков.

На базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Федерации самбо г. Тюмени прошел чемпионат по самбо в рамках очередного этапа ежегодной спартакиады инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации

Участие в турнире приняли 16 команд от соединений, воинских частей и организаций центрального подчинения, а также отдельных инженерно-саперных бригад, инженерно-саперных и морских инженерных полков окружного подчинения. Общее количество участников — более 90 человек.

Спортсмены соревновались в 7 весовых категориях: до 57, 62, 68, 74, 82, 90 кг и свыше 90 кг.

Нижегородская обл. ) В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы итоговые места в общекомандной зачете распределились следующим образом: 1 место — отдельная инженерная бригада Восточного военного округа, 2 место — Тюменское ВВИКУ, 3 место — 210 межвидовой региональный учебный центр ( г. Кстово