Россия начала производство С-400 для Турции

"Мы приступили к исполнению контракта", — отметил Михеев в интервью РИА "Новости". Речь не идет о начале поставок С-400. " (Начато — ред.) производство. Там есть циклы, этапы. Все оговорено, будем выполнять наши обязательства", — пояснил Михеев.

Россия и Турция в декабре 2017 г. подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Анкара покупает две батареи комплекса, обслуживать ЗРК намерены турецкие военнослужащие. Стороны договорились обсудить возможность производства ЗРК в Турции.

Между тем конгресс США может запретить поставку Турции истребителей F-35 в качестве ответной меры на поставку С-400, заявил глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр.

Группа американских сенаторов-демократов обратилась в Госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за приобретение российских ЗРК С-400.

"США придают большое значение теме С-400. В конгрессе чувствуется желание связать С-400 с продажей F-35 в том смысле, что если мы купим С-400, то конгресс примет решение о запрете продажи F-35. Сенаторы это открыто не говорят, но в ходе разговоров с их советниками такой сигнал получен. C-400 и F-35 — это совершенно разные темы. США угрожают не прямо, а исподтишка, показывая палку из-под бурки", — заявил Бозкыр после визита в США.

Турция готова рассмотреть предложение США о поставке американского ЗРК Patriot. "На этой неделе в Турцию приедет американская делегация, которая привезет предложение по системам Patriot. Пусть привезут, мы посмотрим, оценим. Но поскольку мы настаиваем на гарантиях конгресса по передаче технологий, до сих пор соглашение по Patriot мы не смогли подписать. Если американское правительство сможет сделать такое предложение с привлекательной ценой, Турция его рассмотрит", — заключил Бозкыр.