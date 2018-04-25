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Новый «кукурузник» пролетел 3 000 км
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Новый «кукурузник» пролетел 3 000 км 

AirCargoNews.ru 48 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Представители производителя сообщили о том, что доказана возможность полетов на расстояния свыше 3 тысяч км самолетом TWS-2TDS. Такой полет состоялся 5 апреля и продолжался более 12 часов. Биплан стартовал из Якутска и совершил посадку в Новосибирске. При этом он израсходовал 2650 литров топлива. Задачу облегчил попутный ветер, скорость которого достигала 60-90 км/ч.TWS-2TDS был спроектирован в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске. Прототипом послужил популярный легкий многоцелевой биплан Ан-2. Сначала была построена демонстрационная действующая модель TWS-2TD с крыльями из композитных материалов, а позднее — полностью композитный TWS-2TDS. Опытный экземпляр впервые был показан на московском авиасалоне в 2017-м.TWS-2TDS может перевозить грузы массой до 3,5 тонны (при дальности полета 1500 км). В настоящее время проект подвергается модификации по результатам испытательных полетов. В первую очередь она касается шасси. Серийное производство TWS-2DTS должно начаться в 2021 году. Проводиться он будет на авиазаводе в Улан-Уде. До 2024 года там темпы производства составят около 50 штук в год. Серийные самолеты TWS-2TDS будут стоить около 150-180 млн рублей (25-30 млн долларов США).
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