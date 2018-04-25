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Военный эксперт: самолет Ту-22М3М усилит «стратегический кулак» России
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Военный эксперт: самолет Ту-22М3М усилит «стратегический кулак» России 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Казанский авиационный завод планирует в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
Это новая модификация дальнего многорежимного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, который предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Его приняли на вооружение в 1989 году. Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
Как отмечал сенатор Виктор Бондарев, у Ту-22М3 огромный потенциал для модернизации. По его словам, эти самолеты обеспечивают превосходство российской стратегической авиации в мире.
Бондарев подчеркнул, что Ту-22М3 обладают передовыми характеристиками, двигаются на сверхзвуковой скорости — 2,3 тысячи километров в час на потолке полета, достигают высоты тринадцать километров, преодолевают расстояние в шесть тысяч километров.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях модернизированного самолета.
"Планируется модернизировать 30 самолетов Ту-22М3. Перед модернизаторами поставлены две задачи. Прежде всего, это продление ресурса планера лет на 10-15. Эта задача была успешно решена. Вторая задача была связана с перевооружением самолета ракетой Х-32 — она тоже была модернизирована. Ее особенность — в увеличенной дальности, а самая главная «фишка», которую придумали золотые головы нашего оборонного комплекса, — эта новая ракета обладает совершенно новой помехозащищенной головкой самонаведения, способной работать в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Перечислять все новшества — не хватит пальцев ни рук, ни ног. Все лучшее, чем только располагает сегодня наша военная авиация, внесено в «электронные мозги» этого самолета. Появление этих модернизированных самолетов значительно усилит наш стратегический кулак", — сказал Виктор Баранец.
Самолет Ту-22М3 будет принимать участие в параде в честь Дня Победы. Авиация Воздушно-космических сил уже завершила подготовку на полигоне Алабино. С 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили шесть тренировок.
В военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Среди них, помимо Ту-22М3, — стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также два самолета Су-57.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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