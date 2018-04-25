Системе ПВО Москвы исполнилось 100 лет

Командующий объединением ПВО-ПРО (ОсН) ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин поздравил со знаменательным событием ветеранов, военнослужащих соединений и частей ПВО, несущих боевое дежурство по охране воздушных рубежей российской столицы

Сегодня исполнилось 100 лет со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы.

После переезда правительства Советской России из Петрограда в Москву (11 марта 1918 года), в связи с приближением линии фронта к новой столице была развернута работа по организации ее противовоздушной обороны.

25 апреля 1918 года в штабе окружного военного комиссариата был издан приказ Военного руководителя Московского района № 01, положивший начало официального создания системы противовоздушной обороны Москвы.

Командующий объединением ПВО-ПРО (ОсН) Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин поздравил со знаменательным событием ветеранов, военнослужащих соединений и частей ПВО, несущих боевое дежурство по охране воздушных рубежей российской столицы.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО — противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Решение задач по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны в Воздушно-космических силах возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения. В боевой состав объединения ПВО-ПРО ВКС входят соединения противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 «Триумф», обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района.

Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ходе несения боевого дежурства обеспечивают современные зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО ВКС на боевое дежурство по воздушно-космической обороне заступают около 2 тыс. военнослужащих и специалистов гражданского персонала. В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей. При этом особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения.

Высокая напряженность несения боевого дежурства связана, в первую очередь, с повышением интенсивности воздушного движения в границах ответственности объединения ПВО-ПРО. Ежесуточно дежурные силы объединения ПВО-ПРО ВКС осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 1000 воздушных судов, из которых не менее 10% воздушных судов подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления ВКС.

В течение 2017 года в ходе несения боевого дежурства по ПВО Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 600 тыс. воздушных судов.