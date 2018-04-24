Ещё
В Новосибирске стартовал сбор военных психологов общевойсковой армии ЦВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске стартовал сбор военных психологов общевойсковой армии ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты психологических служб соединений и воинских частей рассматривают вопросы, связанные с выявлением военнослужащих с психическими расстройствами, отклонениями в поведении, склонных к алкоголизму и наркомании.
На базе Новосибирского гарнизонного Дома офицеров в период с 24 по 25 апреля проводится учебно-методический сбор с военными психологами соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии ЦВО.
Специалисты рассматривают актуальные вопросы своей работы в повседневной жизнедеятельности, направленной на выявление военнослужащих с психическими расстройствами, отклонениями в поведении, склонных к алкоголизму и наркомании. Военные психологи на практике вырабатывают конкретные рекомендации командирам подразделений по поддержанию морально-психологического здоровья военнослужащих. Такая методика позволяет офицерам вовремя заметить возникающие у солдат проблемы со стрессоустойчивостью и разлад в коллективе.
На круглом столе специалисты поделились передовыми методами и формами работы по выявлению военнослужащих, склонных к суицидальному поведению. Особое внимание на сборе уделили способам изучения личности солдата. Кроме того, военные психологи провели мастер-классы и социально-психологические тренинги.
В сборах приняли участие более сорока специалистов.
ТК «Звезда»: последние новости
Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области На Камчатке атомный подводный крейсер ТОФ «Владимир Мономах» провёл учебную атаку корабельной поисково-ударной группы Большой десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков» завершил выполнение задач в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня48
«Газпром» готов «добить Украину»244
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ470
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии95
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение