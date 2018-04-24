В Новосибирске стартовал сбор военных психологов общевойсковой армии ЦВО

Специалисты психологических служб соединений и воинских частей рассматривают вопросы, связанные с выявлением военнослужащих с психическими расстройствами, отклонениями в поведении, склонных к алкоголизму и наркомании.

На базе Новосибирского гарнизонного Дома офицеров в период с 24 по 25 апреля проводится учебно-методический сбор с военными психологами соединений и воинских частей 41-й общевойсковой армии ЦВО.

Специалисты рассматривают актуальные вопросы своей работы в повседневной жизнедеятельности, направленной на выявление военнослужащих с психическими расстройствами, отклонениями в поведении, склонных к алкоголизму и наркомании. Военные психологи на практике вырабатывают конкретные рекомендации командирам подразделений по поддержанию морально-психологического здоровья военнослужащих. Такая методика позволяет офицерам вовремя заметить возникающие у солдат проблемы со стрессоустойчивостью и разлад в коллективе.

На круглом столе специалисты поделились передовыми методами и формами работы по выявлению военнослужащих, склонных к суицидальному поведению. Особое внимание на сборе уделили способам изучения личности солдата. Кроме того, военные психологи провели мастер-классы и социально-психологические тренинги.

В сборах приняли участие более сорока специалистов.