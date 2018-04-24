На Северном Кавказе начала работу Выездная приемная Южного военного округа

В её состав входят около 20 специалистов финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, социальных департаментов и управлений ЮВО, а также специалисты штаба общевойсковой армии ЮВО.

Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал, проживающие на Северном Кавказе, смогут задать вопросы и лично обратиться в Выездную приемную Южного военного округа (ЮВО), которая будет работать с 24 по 25 апреля во Владикавказе в гарнизонном Доме офицеров.

Работа Выездной приемной на территории Республики Северная Осетия — Алания направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих (лиц гражданского персонала), проходящих военную службу (работающих) в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе, а также членов их семей по широкому кругу вопросов социального и юридического характера.

В состав Выездной приемной входят около 20 специалистов финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, социальных департаментов и управлений ЮВО, а также специалисты штаба общевойсковой армии ЮВО.