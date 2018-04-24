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Военные летчики завершили подготовку к военному параду 9 мая на Красной площади
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Военные летчики завершили подготовку к военному параду 9 мая на Красной площади 

ТК «Звезда» 8 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в период с 9 по 24 апреля экипажи Воздушно-космических сил приняли участие в шести тренировках воздушной части парада на подмосковном полигоне Алабино.
В подмосковном Алабине с экипажами Воздушно-космических сил (ВКС), привлекаемыми к военному параду на Красной площади, завершились совместные тренировки с парадными расчетами пеших и механизированных колонн.
Всего в период с 9 по 24 апреля летчики ВКС приняли участие в шести тренировках воздушной части парада.
В текущем году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, а также два истребителя пятого поколения Су-57.
Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
Полеты экипажей армейской авиации будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составит от 300 до 500 метров, а скорость — до 600 километров в час.
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