Ещё
Российский опыт позволит решить главную угрозу ШОС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Российский опыт позволит решить главную угрозу ШОС 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Одна из главных угроз для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лежит в области обороны и безопасности, ее несут международные террористические формирования. Но страны ШОС уделяют должное внимание данной проблеме, и готовы использовать сирийский опыт России в борьбе с терроризмом, отмечает военный эксперт Борис Рожин.
Встреча стран ШОС в Пекине
В Пекине стартовала встреча стран-участников ШОС. В ходе приветственного слова министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ назвал главной задачей организации повышение уровня сотрудничества в области обороны и безопасности.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим утверждением, добавив, что страны ШОС должны пресекать любое проникновение терроризма в зону своей ответственности, поэтому им стоит наладить оперативный обмен информацией.
«Источник угроз для ШОС, в первую очередь для Китая, исходит из Сирии, где продолжают действовать уйгурские джихадистские группировки. В Пекине их воспринимают не только как экстремистскую, но и как сепаратистскую угрозу. Многие участники этих группировок получают боевой опыт в Афганистане и Сирии, после чего возвращаются в Синньцзян-Уйгурский автономный округ Китая и пытаются раскачать там ситуацию.
Но так как в Сирии они замечены в том числе на территории Идлиба и Латакии, то Россия уже сегодня поставляет своим партнерам оперативную информацию об их деятельности. Общий интерес у России и Китая есть и по поводу ситуации в Афганистане, где в последнее время наблюдается рост ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ФБА). Все это несет дополнительные угрозы региональной безопасности», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.
Сирийский опыт России
В свою очередь завкафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин добавляет, что деструктивный потенциал ИГИЛ продолжает сохраняться, несмотря на разгром террористов в Сирии. Но Россия уже отработала эффективные методы борьбы с такими группировками в Сирии, и этот опыт надо учитывать не только нам, но и нашим партнерам по ШОС.
Делиться своим опытом по борьбе с террористами Россия планирует не только через официальные каналы, но и через учения. Например, как отметил министр обороны Сергей Шойгу, в августе текущего года на российской территории пройдет совместное учение со странами ШОС под названием «Мирная миссия».
«В ходе военной операции в Сирии Россия действительно получила уникальный опыт борьбы с крупными террористическими группировками, которые пытаются на территории суверенных государств создавать собственные анклавы.
Мы смогли наладить эффективное взаимодействие в рамках специальных подразделений и военизированных структур, получили опыт противостояния хорошо вооруженным и организованным силам противника, а также смогли обкатать в боевых условиях новые виды вооружений и военной техники. Не удивительно, что российский опыт привлекает другие страны, и в первую очередь наших партнеров», — объясняет Борис Рожин.
Стоит также отметить, что в состав ШОС теперь вошли новые страны, в том числе такие крупные как Индия и Пакистан. По мнению экспертов, им вполне по силам усилить антитеррористический потенциал ШОС.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
МиГ-31, "Бук" и С-300: ПВО СНГ прикрывает союзников России для защиты дальних рубежей Как "свести с ума" беспилотники Минус транзит: Киев стратегически проигрывает Москве в "газовом споре"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах148
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Скончался Геннадий Леонов
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Украина объявила России речную блокаду200
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение