Российский опыт позволит решить главную угрозу ШОС

Одна из главных угроз для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лежит в области обороны и безопасности, ее несут международные террористические формирования. Но страны ШОС уделяют должное внимание данной проблеме, и готовы использовать сирийский опыт России в борьбе с терроризмом, отмечает военный эксперт Борис Рожин

Встреча стран ШОС в Пекине

В Пекине стартовала встреча стран-участников ШОС. В ходе приветственного слова министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ назвал главной задачей организации повышение уровня сотрудничества в области обороны и безопасности.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился с этим утверждением, добавив, что страны ШОС должны пресекать любое проникновение терроризма в зону своей ответственности, поэтому им стоит наладить оперативный обмен информацией.

«Источник угроз для ШОС, в первую очередь для Китая, исходит из Сирии , где продолжают действовать уйгурские джихадистские группировки. В Пекине их воспринимают не только как экстремистскую, но и как сепаратистскую угрозу. Многие участники этих группировок получают боевой опыт в Афганистане и Сирии, после чего возвращаются в Синньцзян-Уйгурский автономный округ Китая и пытаются раскачать там ситуацию.

Но так как в Сирии они замечены в том числе на территории Идлиба и Латакии, то Россия уже сегодня поставляет своим партнерам оперативную информацию об их деятельности. Общий интерес у России и Китая есть и по поводу ситуации в Афганистане, где в последнее время наблюдается рост ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ФБА). Все это несет дополнительные угрозы региональной безопасности», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Сирийский опыт России

В свою очередь завкафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин добавляет, что деструктивный потенциал ИГИЛ продолжает сохраняться, несмотря на разгром террористов в Сирии. Но Россия уже отработала эффективные методы борьбы с такими группировками в Сирии, и этот опыт надо учитывать не только нам, но и нашим партнерам по ШОС.

Делиться своим опытом по борьбе с террористами Россия планирует не только через официальные каналы, но и через учения. Например, как отметил министр обороны Сергей Шойгу, в августе текущего года на российской территории пройдет совместное учение со странами ШОС под названием «Мирная миссия».

«В ходе военной операции в Сирии Россия действительно получила уникальный опыт борьбы с крупными террористическими группировками, которые пытаются на территории суверенных государств создавать собственные анклавы.

Мы смогли наладить эффективное взаимодействие в рамках специальных подразделений и военизированных структур, получили опыт противостояния хорошо вооруженным и организованным силам противника, а также смогли обкатать в боевых условиях новые виды вооружений и военной техники. Не удивительно, что российский опыт привлекает другие страны, и в первую очередь наших партнеров», — объясняет Борис Рожин.