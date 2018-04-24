В Крыму возобновил полеты вертолет санитарной авиации

Крыму приостановленные в начале 2018 года полеты вертолета санитарной авиации возобновлены после заключения контракта с компанией «Русские вертолетные системы». Об этом «РГ» сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф» Сергей Астанкин.

Нынешний контракт заключен со сроком действия до 30 июня 2018 года. Для совершения полетов во втором полугодии будет проведен еще один аукцион.

По словам Сергея Астанкина, перевозить пациентов будет вертолет «Ансат» с бортовым номером 20007. Двухдвигательная машина разработки и производства Казанского завода — отечественный вертолет нового поколения, который отличает надежность, простота в использовании, возможность безангарного хранения и применения в различных климатических зонах. Он оборудован медицинским модулем, позволяющим не только перевозить тяжелых больных, но и при необходимости проводить комплекс реанимационных мероприятий. Его скорость — 240 километров в час, а максимальная дальность полета без дозаправки — 500 километров.

Напомним, в 2017 году санитарные рейсы по Крыму и соседним субъектам РФ совершал вертолет МИ-8 авиакомпании «Северо-запад». Но в начале года он приостановил транспортировку пациентов из-за завершения срока действия контракта. Новый аукцион на предоставление услуг санитарной авиации содержал более жесткие требования к возрасту винтокрылых машин, и выполнить их смогла только одна компания, предоставившая вертолет 2017 года выпуска.

— По условиям контракта компания в случае необходимости готова предоставить нашему «Центру медицины катастроф» и второй вертолет, если он потребуется в случае какой-то чрезвычайной ситуации, — пояснил Сергей Астанкин. — На осуществление полетов до конца 2018 года в бюджете республики заложена сумма 57,093 миллиона рублей.