Минобороны проложит трансарктическую линию связи

Минобороны начало подготовку к прокладке трансарктической линии связи. Она создается для нужд ВМФ и береговых войск.

Волоконно-оптический кабель будет проложен из Североморска через Анадырь Петропавловск-Камчатский до Владивостока . Новая линия позволит передавать большой объем информации в режиме реального времени. Трансарктическая линия связи повысит обороноспособность страны.

Новая линия расширит возможности оперативного управления военно-морским флотом России . Уже разработана структурная схема подводной системы. Сейчас идут подготовительные работы, — сообщает ИА «Арктика-Инфо».

Проводные телекоммуникации в Арктике недостаточно развиты. Трансарктический кабель позволит устранить эту проблему. Он пройдет в зоне ответственности двух флотов — Северного и Тихоокеанского.

Линия длиной 12,7 тыс. км условно поделена на две части — Арктическую и Дальневосточную. Протяженность первой составит около 5,7 тыс. км, второй — 7 тысяч.

При прокладке магистрали оборудуют отрезки нескольких типов: безретрансляционные, с подводными ретрансляторами и с лазерной накачкой для усиления светового потока. Применение той или иной технологии будет зависеть от рельефа и гидрогеологической обстановки. Обязательное условие для аппаратуры и оптоволокна — стойкость к низким температурам.

Речь идет о создании современной разветвленной телекоммуникационной сети на побережье и островах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перспективе она свяжет все военные и военно-морские базы в труднодоступных районах. Предполагается, что магистральную линию введут в строй к 2025 году.

Для отработки технологий в зоне ответственности Северного флота создадут опытный район с магистральными сетями связи между пунктами на побережье океана и островными базами.

Трансарктический кабель серьезно повысит обороноспособность страны, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков: «В режиме реального времени можно будет отслеживать оперативную обстановку от Норвегии до Китая . Если подключить к такой линии стационарные гидроакустические комплексы освещения подводной обстановки, то об объекте, найденном, скажем, в Северном Ледовитом океане, тут же станет известно во Владивостоке, Североморске и Москве . Такая телекоммуникационная система серьезно увеличит эффективность управления сухопутными силами и флотом».

Для подводных работ будут использованы специальные кабельные суда ледового класса «Волга» и «Вятка». Они сейчас достраиваются на керченском заводе «Залив» . «Волгу» планируется сдать в 2019 году, «Вятку» — годом позже.

Эти суда оснастят специальным плугом для заглубления кабеля и подводным аппаратом для ремонта и обслуживания линии. Они будут способны прокладывать линию связи на глубине до 3 тысяч метров со скоростью до двух узлов (3,7 км/ч). В дальнейшем они станут использоваться при обслуживании созданной системы: аппаратура позволит быстро найти повреждения и в случае необходимости поднять кабель или поврежденную аппаратуру на борт для ремонта или экстренной замены.