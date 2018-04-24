«Искандеры» уничтожили 100 объектов противника

«Искандеры» уничтожили 100 объектов условного противника на учениях в Сибири и Поволжье

Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили более 100 критически важных объектов условного противника в ходе учений на территории Сибири и Поволжья, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

Учения ракетчиков состоялись в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии округа, который проводился одновременно на полигонах в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также в горном Таджикистане с участием почти 5,5 тыс. военнослужащих и до 1,5 тыс. единиц вооружения и техники.

В маневрах были задействованы ракетные бригады Центрального военного округа из Свердловской и Оренбургской областей.

"Расчеты провели более 40 тактических учений и тренировок с выполнением электронных пусков ракет, подтвердив высокий уровень боеготовности в различных условиях обстановки. В результате были уничтожены более 100 критически важных объектов условного противника", — отметили в пресс-службе.

Военнослужащие отработали задачи по подготовке и нанесению одиночных и групповых ракетных ударов, из них не менее трети в составе разведывательно-ударных комплексов с использованием беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".