Ещё
«Искандеры» уничтожили 100 объектов противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Искандеры» уничтожили 100 объектов условного противника на учениях в Сибири и Поволжье 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчеты оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили более 100 критически важных объектов условного противника в ходе учений на территории Сибири и Поволжья, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.
Учения ракетчиков состоялись в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии округа, который проводился одновременно на полигонах в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также в горном Таджикистане с участием почти 5,5 тыс. военнослужащих и до 1,5 тыс. единиц вооружения и техники.
В маневрах были задействованы ракетные бригады Центрального военного округа из Свердловской и Оренбургской областей.
"Расчеты провели более 40 тактических учений и тренировок с выполнением электронных пусков ракет, подтвердив высокий уровень боеготовности в различных условиях обстановки. В результате были уничтожены более 100 критически важных объектов условного противника", — отметили в пресс-службе.
Военнослужащие отработали задачи по подготовке и нанесению одиночных и групповых ракетных ударов, из них не менее трети в составе разведывательно-ударных комплексов с использованием беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
ТАСС: последние новости
Шойгу: ШОС нужны инструменты против проникновения терроризма в зону ее ответственности Спецназ впервые использовал броневики "Тайфун-К" на учениях под Новосибирском Танк ИС-3 примет участие в параде Победы в Санкт-Петербурге
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр402
Арестован главный экономист ЦБ73
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины31
Правительство Британии уличили во лжи26
Армения может уйти от России402
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение