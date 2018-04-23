ОСК доработает проект многоцелевой АПЛ «Хаски» по требованию флота 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Аванпроект атомной подлодки пятого поколения «Хаски» будет доработан в соответствии с поправками Военно-морского флота РФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Разработан аванпроект, он прошел первое обсуждение с нашими коллегами из ВМФ, высказаны определенные замечания, сейчас мы эти замечания будем дорабатывать", — сказал он.
Ранее в Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что формирование облика и создание эскизного образца АПЛ «Хаски» будет завершено в течение двух лет.
Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро «Малахит» в Петербурге. В России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта «Ясень» и стратегических ракетоносцев «Борей».