ОСК доработает проект многоцелевой АПЛ «Хаски» по требованию флота

"Разработан аванпроект, он прошел первое обсуждение с нашими коллегами из ВМФ, высказаны определенные замечания, сейчас мы эти замечания будем дорабатывать", — сказал он.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что формирование облика и создание эскизного образца АПЛ «Хаски» будет завершено в течение двух лет.