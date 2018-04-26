Первая ночная репетиция парада Победы состояится на Красной площади

В репетиции будут участвовать все пешие подразделения и военная техника кроме авиации.

Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в четверг в Москве на Красной площади. В репетиции будут участвовать все пешие подразделения и военная техника кроме авиации.

Вторая ночная тренировка ожидается 3 мая, а 6 мая пройдет генеральная репетиция.