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Первая ночная репетиция парада Победы состояится на Красной площади
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Первая ночная репетиция парада Победы состояится на Красной площади 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В репетиции будут участвовать все пешие подразделения и военная техника кроме авиации.
Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в четверг в Москве на Красной площади. В репетиции будут участвовать все пешие подразделения и военная техника кроме авиации.
Вторая ночная тренировка ожидается 3 мая, а 6 мая пройдет генеральная репетиция.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
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