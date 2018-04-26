Первая ночная репетиция парада Победы состояится на Красной площади 

В репетиции будут участвовать все пешие подразделения и военная техника кроме авиации.
Первая ночная репетиция парада Победы пройдет в четверг в Москве на Красной площади. В репетиции будут участвовать все пешие подразделения и военная техника кроме авиации.
Вторая ночная тренировка ожидается 3 мая, а 6 мая пройдет генеральная репетиция.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в военном параде на Красной площади будут задействованы более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.