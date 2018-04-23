Решит ли Китай тайваньский вопрос силой? 

Москва, 23 апреля — «Вести. Экономика». В этом месяце Китай провел крупнейшую выставку военно-морской техники в своей истории и выступил с новыми угрозами против Тайваня, поэтому напряженность между КНР и Тайванем лишь усилилась. «Мы хотели бы подтвердить, что обладаем способностью и решимостью уничтожать любую систему „независимости Тайваня“, чтобы гарантировать суверенитет и территориальную целостность страны», — заявил Ма Сяогуан, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Государственного совета КНР. На этой неделе китайские бомбардировщики летали вокруг Тайваня, демонстрируя военную силу Китая. Несмотря на то что напряженность несколько снизилась, эти события являются напоминанием аналитикам и политикам о том, что один из старейших конфликтов «холодной войны» остается нерешенным и грозит перерасти в войну.
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Большая часть этой проблемы связана с президентом Китая и генсекретарем Компартии Си Цзиньпином, который занял гораздо более агрессивную позицию в отношении Тайваня, чем его предшественники. "Си Цзиньпин связывает омоложение китайской нации с возвратом Тайваня. Если раньше сохранялось относительное спокойствие по тайваньскому вопросу, то теперь он занимает более важное место на повестке дня в Пекине", — отметил Бонни Глейзер, директор China Power Project в Центре стратегических и международных исследований. КНР хочет, чтобы Тайвань вернулся в состав Китая, что позволит создать одну страну, которая объединилась бы под властью Компартии Китая. Но Тайваню с помощью США до сих пор удалось противостоять попыткам КНР политически и экономически изолировать его, он даже продемонстрировал признаки выхода из КНР и официальной независимости — шаг, который почти наверняка спровоцирует вооруженный ответ. "Нынешняя ситуация на Тайване — это война нервов. Пока Тайвань выигрывает. Они не подвергаются риску испытывать на себе давление, но напряженность растет, и, вероятно, дальше все будет намного хуже", — отметил Иан Истон, научный сотрудник Project 2049 Institute. Если говорить о войне, у военных Тайваня есть несколько преимуществ. Во-первых, на протяжении десятилетий военные Тайваня проводили учения для защиты острова. Для страны с населением в 23 млн человек ее военные вполне боеспособны. Активная военная сила здесь составляет 180 тыс. военнослужащих, причем 1,5 млн составляют резерв, что ставит их в один ряд с военными Германии и Японии, несмотря на то что здесь гораздо меньшее население. Часть оборудования Тайваня относится к оборудованию высокого класса. Здесь насчитывается около 100 истребителей F-16, произведенных в США, 100 самодельных F-CK-1A/Cs. Его армия поддерживает несколько боевых кораблей AH-64 Apache и SuperCobras AH-1W. Военно-морской флот Тайваня составляют примерно 8 эсминцев и 20 фрегатов. У них также есть 6 фрегатов класса La Fayette, построенных французами. Военно-морской флот также имеет большое количество быстрых ракетных катеров и 2 модифицированные подлодки для атаки класса Zwaardvis. Кроме того, на Тайване есть много средств противовоздушной и противолодочной обороны, а также сотни крылатых ракет, которые могут нанести удар по материковому Китаю. Есть еще одно преимущество — география Тайваня. Пересечение Тайваньского пролива займет 7-8 часов по морю, и в течение этого времени Тайвань может подготовиться к вторжению и использовать свои военно-морские силы и военно-воздушные силы для нападения на китайские корабли, установив морские мины вдоль пролива. В настоящее время у КНР нет возможности перевозить необходимое количество военнослужащих (численность которых оценивается в 400 тыс. человек), необходимых для захвата острова. Кроме того, Тайвань — это гористая местность, здесь практически нет мест для приземления, на которых Народно-освободительная армия Китая могла бы создать прочные плацдармы. Лишь 10% его береговой линии подходит для крупномасштабной высадки десанта. Все это означает, что вторжение КНР на Тайвань окажется чрезвычайно дорогостоящей операцией. Однако у военных Тайваня есть две большие проблемы: отсутствие современного оборудования и проблемы с переходом от принудительной службы к службе на добровольной основе. Большая часть военной техники нуждается в модернизации, особенно танки и корабли, и это невозможно сделать по дипломатическим причинам. Только 20 стран официально признают Тайвань, и КНР оказывает сильное давление на другие страны, призывая их не вести бизнес с островом, особенно с точки зрения обороны. По словам Истона, единственная страна, которая готова продать Тайваню системы вооружения, — это США, но они «медленно поставляют запрашиваемое Тайванем оружие, особенно за последние 10 лет». Военнослужащие также испытывают трудности с привлечением солдат, что сказывается на общих возможностях и производительности, поскольку они пытаются заменить призывников профессиональными солдатами. Война между КНР и Тайванем сопряжена с риском того, что в эту ситуацию могут быть вовлечены США, которые в прошлом выступали против любого применения силы в отношении Тайваня. В 1995 г. они развернули группы боевых кораблей в проливе, чтобы предотвратить разворачивание войны, так что отношения между двумя странами остаются прочными. Один из аналитиков Business Insider заявил, что американские подводные лодки могут потопить 40% военных сил в процессе вторжения Народно-освободительной армии Китая. Таким образом, эта война может оказаться катастрофической. «Короче говоря, это было бы чрезвычайно сложно и чревато риском и для Китая, и для Тайваня», — сказал Истон, добавив, что «две стороны потеряют сотни тысяч, если не миллионы людей, и США почти наверняка присоединятся к борьбе, выступив на стороне Тайваня». Это может вылиться в истощающую войну, и если бы это привело к неудаче для НОАК, это оказалось бы разрушительно для Компартии Китая. Глейзер напомнил комментарии Си на партийном съезде в октябре прошлого года. «Мы будем решительно поддерживать национальный суверенитет и территориальную целостность и не потерпим повторения трагедии разделенной страны», — заявил он под бурные аплодисменты.