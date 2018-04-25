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Военные психологи ВВО прошли аттестацию
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Военные психологи ВВО прошли аттестацию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам проведенного мероприятия более 40 специалистов успешно выдержали экзамен на профессиональную состоятельность и в ближайшее время приступят к психологическому сопровождению военнослужащих весеннего призыва.
В Республике Бурятия на базе соединения танковых войск Восточного военного округа проведена аттестация специалистов психологической службы объединений и воинских частей округа, а также частей центрального подчинения Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в Бурятии и Забайкальском крае.
Мероприятия по аттестации военных психологов были проведены комиссией МО РФ в составе ее руководителя заместителя начальника психологической службы ВС РФ полковника Вадима Савича, начальника центра психологической работы ВВО подполковника Оксаны Барминой и гражданских специалистов в области психологии, а также представителей профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил.
В ходе аттестации военные психологи сдавали письменный экзамен, а также с каждым из них отдельно было проведено собеседование. В процессе данных испытаний комиссия проверяла знание руководящих документов, умение решать психологические задачи, а также навыки по разработке плана психологического сопровождения военнослужащих при выполнении задач в особых условиях службы.
По результатам проведенного мероприятия более 40 психологов успешно прошли аттестацию и в ближайшее время приступят к психологическому сопровождению военнослужащих весеннего призыва.
Первичное психологическое изучение новобранцев военные психологи проведут на пунктах приема молодого пополнения.
Также в течение первого месяца службы все они пройдут углубленное социально-психологическое изучение, после чего специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к новым условиям военной службы.
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