Первые отправки призывников состоялись в ВВО

Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях Восточного военного округа.

На сегодняшний день военными комиссариатами на территории, где дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа, вынесены решения о призыве в отношении более трех тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву.

В войска уже отправлено более 100 новобранцев из Якутии , которые будут проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Приморском крае , Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края , объединения авиации и ПВО и Тихоокеанского флота.

Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Камчатского, Хабаровского и Забайкальского краев.

Сочи. Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны три человека, они отправятся в Самару

Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке гражданин, проживающий в Республике Бурятия

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации , 243 призывные комиссии муниципальных образований.

Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.