Первые отправки призывников состоялись в ВВО 

Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях Восточного военного округа.
На сегодняшний день военными комиссариатами на территории, где дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа, вынесены решения о призыве в отношении более трех тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву.
В войска уже отправлено более 100 новобранцев из Якутии, которые будут проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Приморском крае, Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, объединения авиации и ПВО и Тихоокеанского флота.
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Камчатского, Хабаровского и Забайкальского краев.
Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны три человека, они отправятся в Самару и Сочи.
Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке гражданин, проживающий в Республике Бурятия.
Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.