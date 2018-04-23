Ещё
Первые отправки призывников состоялись в ВВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые отправки призывников состоялись в ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях Восточного военного округа.
На сегодняшний день военными комиссариатами на территории, где дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа, вынесены решения о призыве в отношении более трех тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву.
В войска уже отправлено более 100 новобранцев из Якутии, которые будут проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Приморском крае, Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, объединения авиации и ПВО и Тихоокеанского флота.
Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии Камчатского, Хабаровского и Забайкальского краев.
Также для прохождения службы в спортивных ротах отобраны три человека, они отправятся в Самару и Сочи.
Для прохождения альтернативной гражданской службы спланирован к отправке гражданин, проживающий в Республике Бурятия.
Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации, 243 призывные комиссии муниципальных образований.
Всего в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9.5 тысяч новобранцев, в том числе 8 тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.
ТК «Звезда»: последние новости
Учебный корабль «Перекоп» посетил ланкийский порт Коломбо В Приамурье при формировании состава парадных расчетов объединения ВВО учитывались рекомендации военных психологов Курсанты Военной академии МТО им. генерала армии Хрулева стали победителями Кубка Министра обороны РФ в Международной олимпиаде курсантов по информатике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
На Москву обрушится торнадо26
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении300
Венгрия заблокировала заседание Украина — НАТО80
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»52
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение