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Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО принимают участие в учении по тушению пожаров в Ростовской области
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Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО принимают участие в учении по тушению пожаров в Ростовской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолеты, оснащенные водосливными устройствами, позволили за короткое время ликвидировать очаг возгорания.
В соединении армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на территории Ростовской области, началось летно-тактическое учение по тушению пожаров с использованием специальных водосливных устройств для вертолетов.
По замыслу учения на территории военного городка, расположенного в одном из населенных пунктов Ростовской области, произошло возгорание склада с вещевым имуществом. Силами пожарных расчетов, прибывших к месту тушения, возгорание ликвидировать не удалось. На помощь пришла армейская авиация, оснащенная водосливными устройствами ВСУ-5А, и за короткое время ликвидировала очаг возгорания, сбросив до 5 тонн воды.
Всего к учениям привлечено более 100 военнослужащих и до 10 единиц авиационной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминаторы», оборудованные ВСУ-5А, и Ми-26 с ВСУ-15.
Для оказания помощи населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) созданы и содержатся в четырехчасовой готовности 15 сводных отрядов.
Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.
В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления, ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.
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