ЗВО опроверг сообщения об аварийной посадке самолета на военный аэродром в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Представители Западного военного округа (ЗВО) в беседе с корреспондентом ТАСС опровергли сообщения очевидцев и региональных СМИ об аварийной посадке гражданского самолета на военный аэродром Левашово на севере Санкт-Петербурга. Как отметили в пресс— службе ЗВО, очевидцы перепутали гражданский борт и пассажирский самолет Минобороны.
Сообщение о якобы имевшей место аварийной посадке гражданского самолета на военный аэродром в Петербурге появилось в региональных СМИ днем в понедельник. На распространенном журналистами видео очевидца виден заходящий на посадку борт красно-белой раскраски. Из двигателей запечатленного на видео самолета шел темный дым, который очевидец принял за признак неполадки борта.
"На распространенной видеозаписи демонстрируется штатная посадка самолета-класса Ту-134Ш Минобороны России, совершавшего учебный авиаперелет по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург. Выхлопные газы двигателя ошибочно приняты автором видео за нештатную ситуацию", — отметили сотрудники пресс-службы.