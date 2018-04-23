ЗВО опроверг сообщения об аварийной посадке самолета на военный аэродром в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 23 апреля. / ТАСС /. Представители Западного военного округа (ЗВО) в беседе с корреспондентом ТАСС опровергли сообщения очевидцев и региональных СМИ об аварийной посадке гражданского самолета на военный аэродром Левашово на севере Санкт-Петербурга. Как отметили в пресс— службе ЗВО, очевидцы перепутали гражданский борт и пассажирский самолет Минобороны

Сообщение о якобы имевшей место аварийной посадке гражданского самолета на военный аэродром в Петербурге появилось в региональных СМИ днем в понедельник. На распространенном журналистами видео очевидца виден заходящий на посадку борт красно-белой раскраски. Из двигателей запечатленного на видео самолета шел темный дым, который очевидец принял за признак неполадки борта.