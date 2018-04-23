Легендарный «летающий танк» Ил-2 направляется из Калуги в Берлин

Восстановленный Ил-2 примет участие в авиашоу, посвященному Второй мировой войне.

Штурмовик Ил-2, направляющийся из Калуги в Берлин, «присел» на дозаправку в аэропорту Брянска , немало удивив работников воздушной гавани и местных пилотов, разместивших фото «ветерана» на странице аэропорта ВКонтакте. Причем это — настоящий боевой штурмовик, 75 лет назад принимавший участие в боевых действиях в Заполярье и там же проведший свой последний бой. Несмотря на потрясающую живучесть, 25 ноября 1943 года штурмовик был подбит. Командир экипажа принял решение садится на брюхо — на лед озера Кривое. Вот только лед тяжелую машину не выдержал — экипаж успел покинуть Ил, а сам он опустился на дно, где и пролежал на 17-метровой глубине до тех пор, пока его не подняли на поверхность поисковики. Самолет был восстановлен в Новосибирске и снова «поставлен на крыло». На сегодняшний день он — один из двух «летающих» Ил-2. Причем большая часть его деталей — родные, не удалось найти аутентичный двигатель: поставили американский аналог.

Дозаправившись в Брянске, Ил в сопровождении биплана ТВС-2ДТС прилетел в Минск . Далее его путь лежит через Варшаву в столицу Германии

«Да, да, на Берлин летим, на авиасалон», — уточняет летчик, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.

В Берлине в преддверии 9 мая пройдет авиашоу, которое можно называть историческим в том плане, что посвящено оно военной истории. Вместе с «Ил-2» в полетах примут участие самолеты бывших противников и бывших союзников СССР в годы Второй мировой войны.

Штурмовик Ил-2, созданный в КБ Ильюшина накануне Великой отечественной, стал самым массовым боевым самолетом в истории — выпущено более 36000 самолетов различных модификаций. Его уникальность заключалось в том, что основой конструкции был бронекорпус — 12-миллиметровая стальная капсула, защищавшая пилота и все жизненно важные агрегаты. Остальные детали конструкции просто крепились к бронекапсуле. Первоначально Ил был запланирован двухместным — спиной к пилоту сидел стрелок-радист, однако от защиты задней полусферы решено было отказаться, что привело в начале войны к неоправданно большим потерям штурмовиков. Ил-2 в двухместном варианте вернулся на фронты в 1942 году.

За отличную наступательную вооруженность — две 23-миллиметровые пушки, два пулемета ШКАС калибром 7,62 мм, четыре реактивных снаряда на внешних подвесках и груз различных авиабомб, в том числе кумулятивных — Ил-2 назвали «летающим танком». За живучесть летчики Люфтваффе называли штурмовик «бетонным самолетом», а германская пехота — «чумой» и «черной смертью».

Последние образцы Ил-2, переданные СССР своим союзникам, были сняты с вооружения в 1954 году.