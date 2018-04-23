Генерал-майор Сергей Кисель возглавил 1-ю гвардейскую танковую армию ЗВО

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Генерал-майор Сергею Кисель стал новым командующим Первой гвардейской танковой армией Западного военного округа (ЗВО), сменив на этом посту генерал-лейтенанта Алексея Авдеева . Об этом сообщает пресс— служба Западного военного округа.

"Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов вручил штандарт командующего танковой армией генерал-майору Сергею Киселю. Командующий танкового объединения ЗВО был представлен личному составу и приступил к исполнению обязанностей", — сообщили в пресс— службе округа.

Прошел должности от командира танкового взвода до командира мотострелковой бригады. С 2016 года — начальник штаба — заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО.

Награжден двумя орденами Мужества, орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

"Генерал-лейтенант Алексей Авдеев, ранее командовавший объединением, назначен на должность начальника военного учебно-научного центра «Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ», — добавили в военном округе.

Первая танковая армия была сформирована 30 января 1943 года и просуществовала до 1999 года. Минобороны РФ официально сообщило о воссоздании в Западном военном округе Первой гвардейской танковой армии в начале 2016-го.

Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.

В ее составе — мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные и другие соединения и воинские части, в том числе — знаменитые Таманская и Кантемировская дивизии.

На вооружении армии находятся современные образцы военной техники: танки Т-80, Т-72Б-3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».