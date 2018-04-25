В здании петербургского Адмиралтейства торжественно открыли именную аудиторию ученого-кораблестроителя Николая Муру

Аудитория рассчитана на обучение в ней 50 курсантов инженерных специальностей, оснащена современными техническими средствами обучения, содержит целый ряд экспонатов, архивных материалов, также картинную галерею.

Санкт-Петербурге , на территории главного Адмиралтейства, в военном городке Военно-Морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия» состоялось торжественное открытие именной аудитории выдающегося отечественного кораблестроителя, ученого и специалиста в области судоподъема профессора Николая Муру.

В церемонии приняли участие заместитель начальника ВУНЦ ВМФ контр-адмирал Александр Карпов , начальник Военно-Морского политехнического института капитан 1 ранга Евгений Якушенко, сыновья Николая Муру — Георгий и Рубен, внук Николай Муру. Право первыми сесть за рабочие места в аудитории получили курсанты Военно-Морского политехнического института — будущие флотские инженеры, ветераны Военно-Морского Флота.

Аудитория рассчитана на обучение в ней 50 курсантов инженерных специальностей, оснащена современными техническими средствами обучения, содержит целый ряд экспонатов, архивных материалов и трудов профессора Николая Муру, также картинную галерею.

Для участия в церемонии в Санкт-Петербург также прибыл начальник аварийно-спасательного отряда Новороссийской военно-морской базы, капитан 2 ранга Денис Майоров . В этот аварийно-спасательный отряд три года назад вошло новейшее поисково-спасательное судно Черноморского флота «Профессор Николай Муру». Красную ленту на входе в аудиторию перерезали сын профессора Георгий Муру и заместитель начальника ВУНЦ ВМФ контр-адмирал Александр Карпов.

В своих выступлениях перед участниками церемонии контр-адмирал Александр Карпов и начальник ВМПИ капитан 1 ранга Евгений Якушенко передали слова приветствия главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва и отметили, что аудитория имени Н. П. Муру стала 22-й по счету именной аудиторией Военно-Морского политехнического институт и учебные занятия, которые будут проводиться в ней с курсантами инженерных специальностей будут иметь особую атмосферу ответственности перед историей корпуса флотских инженеров и кораблестроителей. «Заслуги профессора Николая Муру перед Военно-Морским Флотом будут служить образцом и примером для новых поколений офицеров ВМФ», — сказал Александр Карпов.

Георгий Муру в своем выступлении отметил: «Люди живы, пока мы о них помним. История и традиции Военно-Морского Флота являются живыми, так как они бережно хранятся и приумножаются уже несколько веков. Сыновья и внук Николая Петровича стали потомственными флотскими инженерами-кораблестроителями. Безусловно, открытие именной аудитории моего отца для нас всех большая честь. Уверен, что вклад Николая Петровича в военную науку, в развитие кораблестроительной школы, в теорию и практику судоподъема будет и дальше использоваться в своей службе офицерами, окончившими Военно-Морской политехнический институт».

Начальник аварийно-спасательного отряда Новороссийской военно-морской базы капитан 2 ранга Денис Майоров, выступая на церемонии, сказал о том, что новейшее и уникальное поисково-спасательное судно «Профессор Николай Муру» успешно решает все поставленные задачи, на практике реализуя заложенные в него технические характеристики. «Николай Петрович был бы счастлив знать о том, что при проектировании этого судна были использованы многие его подходы и взгляды в сфере развития идей судоподъема и роли поисково-спасательных сил ВМФ», — добавил он.