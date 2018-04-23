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Подразделения российской военной базы в Южной Осетии сдали контрольную проверку за зимний период обучения
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Подразделения российской военной базы в Южной Осетии сдали контрольную проверку за зимний период обучения 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание при этом уделялось профессионально-должностной подготовке офицеров.
Подразделения российской военной базы в Южной Осетии в рамках проверки за зимний период обучения отработали учебно-боевые задачи в условиях горной местности на высокогорном полигон Дзарцеми.
К учебным мероприятиям было привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, в их числе современные танки Т-72БМ, боевые машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
На высокогорном полигоне военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, выполнили более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.
Кроме того, отдельно проверялся круг вопросов, связанных с организацией боевого дежурства, состоянием вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск. Особое внимание уделялось профессионально-должностной подготовке офицеров.
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