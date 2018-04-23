Время «Ч»: Министр обороны Украины рассказал, когда начнется новый этап войны в Донбассе

«Тридцатого апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал он.

По его словам, министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».

«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — добавил министр.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщал, что АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил, и завершится после подписания указа президентом Украины.