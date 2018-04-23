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Время «Ч»: Министр обороны Украины рассказал, когда начнется новый этап войны в Донбассе
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Время «Ч»: Министр обороны Украины рассказал, когда начнется новый этап войны в Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью украинскому бюро Би-би-си.
«Тридцатого апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал он.
По его словам, министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».
«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — добавил министр.
Ранее спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщал, что АТО будет идти параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил, и завершится после подписания указа президентом Украины.
В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену «антитеррористической» операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны
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