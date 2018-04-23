Все подводные лодки России в одной инфографике

Согласно новой инфографике, российский подводный флот насчитывает 72 подводных лодки, что на одну больше чем у ВМС США . В ней все российские субмарины разделены по типам, к примеру, атомные, дизель-электрические, по виду вооружения (вооруженные крылатыми или баллистическими ракетами), а также лодки для выполнения специальных миссий.

Верхнюю часть инфографики занимают новейшие АПЛ с баллистическими ракетами проекта «Борей». Они оснащены 16 баллистическими ракетами «Булава» с шестью боеголовками каждая мощностью 150 килотонн и дальностью поражения около 10000 км. Предполагается построить 8 АПЛ такого типа. Также в эту группу входят атомные субмарины, именуемые по классификации НАТО Delta III/IV, вооруженные ракетами «Синева» и самая большая АПЛ в мире « Дмитрий Донской » проекта «Тайфун», ныне выполняющая функцию испытательной платформы.

Далее следуют 8 крупных АПЛ «Антей» (по классификации НАТО Oscar II) длиной 152 метра и водоизмещением 24000 тонн. Они оснащены 24 противокорабельными ракетами П-700 «Гранит», предназначенными для уничтожения авианосцев.

В отличии от ВМС США российский ВМФ располагает не только атомными, но дизель-электрическими подлодками. Это более 20 многоцелевых субмарин и подводная лодка типа «Лада». Многоцелевые дизель-электрические лодки базируются преимущественно в Черном и Средиземном морях.

В составе ВМФ России довольно много специальных подводных лодок. Так лодки типа Delta III/IV могут использоваться в качестве «маток» для перевозки мини-подлодок для выполнения специальных миссий, в частности, глубоководных инженерных работ.