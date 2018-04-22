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Британия модернизирует систему управления ВВС
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Британия модернизирует систему управления ВВС 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Британское Минобороны потратит 80 миллионов фунтов стерлингов на новую компьютерную систему управления ВВС Соединенного Королевства. Система, известная как проект Guardian, должна повысить быстроту и точность реагирования британских ВВС на действия потенциально враждебных или подозрительных воздушных судов.
Она придет на смену ныне действующим системам, размещенным в Великобритании и на Фолклендских островах, позволив эффективнее и быстрее выявлять попытки приближения иностранных самолетов к воздушным границам Соединенного Королевства. Как сказано в письменном заявлении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Guardian позволит британским пилотам действовать в тесной координации с военно-воздушными силами НАТО.
Командование будет получать динамическую и меняющуюся в реальном времени картину воздушного пространства у британских границ, передает РИА Новости. Конкурс на установку системы выиграла компания IBM.
Также в заявлении Уильямсона сказано, что истребители британских ВВС поднимались в воздух для сопровождения или наблюдения за подозрительными самолетами 68 раз с 2013 года. Половина всех случаев была связана с сопровождением российских самолетов. "Эти прорывные технологии дадут нашим ВВС преимущество перед быстро меняющимися и постоянно усиливающимися глобальными угрозами", — говорится в заявлении.
Британия проводит активную модернизацию своих вооруженных сил, а необходимость многомиллиардных затрат объясняет, среди прочего, угрозами со стороны России. Нынешний британский министр обороны, известный эпатажными и часто несдержанными выпадами в адрес Москвы, к лету намерен представить большую стратегию перевооружения армии, ВВС и флота Соединенного Королевства.
В конце января Уильямсон объявил о скором завершении работ по установке на Шетландских островах нового радара — по заявлению министра, он должен позволить Британии и НАТО лучше защититься от российской угрозы. Радар недалеко от авиабазы Saxa Vord на севере Шотландии должен заработать в ближайшее время, отслеживая полеты воздушных судов к северу от Великобритании.
Радар, на который потратили 10 миллионов фунтов стерлингов, будет работать автономно и управляться удаленно с авиабазы Saxa Vord. С его постройкой Шетландские острова снова будут использоваться как рубеж предупреждения на северном фланге НАТО, как это было в 1960-70 годы.
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