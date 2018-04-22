100 лет тревог и побед

Москве открыта мемориальная доска, посвященная столетию полка охраны и обеспечения управления Центрального округа Росгвардии.

Приказом народного комиссара по военным делам № 284 20 апреля 1918 года была создана Московская команда конвойной стражи. Она выполняла задачи по охране и конвоированию заключенных, охране складов с боеприпасами и Краснопресненского Совета Народных Комиссаров, боролась с уголовной преступностью и обеспечивала общественный порядок на улицах Москвы.

Во время Великой Отечественной войны военнослужащие этой воинской части уничтожали разведывательно-диверсионные группы противника, формировали истребительные отряды для действия в тылу врага, а потом полк ушел на фронт, на передовую. Его бойцы сражались в Сталинградской битве, освобождали Белоруссию и штурмовали Кенигсберг , вели вооруженную борьбу против войск Квантунской армии императорской Японии на Дальнем Востоке.

В 1945 году Образцовый оркестр 236-го полка конвойных войск НКВД СССР под руководством полковника Г. П. Николаева обеспечивал музыкальное сопровождение встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США Великобритании — на Ялтинской и Потсдамской конференциях. В это же время личный состав московской воинской части составлял основу полка специального назначения по охране этих конференций союзных держав.

Сегодня личный состав 236-го Минского орденов Кутузова и Александра Невского полк охраны и обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечивает служебно-боевую деятельность управления Центрального округа Росгвардии.

Накануне юбилея прославленной воинской части в управлении округа состоялось торжественное гашение почтовой карточки «236-й Минский орденов Кутузова и Александра Невского полк охраны и обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в торжественном мероприятии приняли участие командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов , эксперт-помощник командующего Центральным округом войск национальной гвардии по работе с ветеранами полковник в отставке Николай Григорьев , командир полка охраны и обеспечения подполковник Сергей Маланий, военнослужащие, члены их семей и ветераны. На сцене гарнизонного клуба генерал-полковник Игорь Голлоев сделал оттиск на карточках почтовым штемпелем, специально изготовленным для этого мероприятия. На почтовой карточке изображены военнослужащие 236-го Минского полка охраны и обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в парадном строю, а также ордена Кутузова и Александра Невского, которыми награжден полк.

«С сегодняшнего дня карточки, выпущенные общим тиражом 2500 экземпляров, поступили во все отделения связи, и граждане нашей страны получили возможность использовать их для отправки своей корреспонденции по России и всему миру», — отметил в поздравительной речи Владимир Шелихов. В заключительном слове командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев отметил, что собравшиеся стали свидетелями важного исторического события. «Юбилей полка увековечен на знаках почтовых отправлений. Это значит, что большое количество людей узнает, что в столице существует и успешно выполняет поставленные задачи воинская часть, которая имеет славные боевые традиции и боевую историю», — отметил он.

А в день столетия дважды орденоносной части командир полка подполковник Сергей Маланий и подполковник в отставке Анатолий Сапронов открыли в столице мемориальную доску. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны воинской части, военнослужащие и их семьи, а также школьники кадетских классов города Москвы.

На гарнизонном плацу состоялся торжественный митинг. На нем командующий Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Игорь Голлоев поздравил личный состав полка с юбилеем и вручил командиру части почетную грамоту Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. «Военнослужащие полка охраны и обеспечения управления Центрального округа достойны своих предшественников, они чтят и берегут славные боевые традиции и с усердием исполняют свой воинский долг», — отметил генерал-полковник Игорь Голлоев.

Собравшиеся возложили цветы к подножию мемориала в память о военнослужащих и сотрудниках, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Параде Победы в Москве пройдут «Терминаторы» и пролетят «Корсары»