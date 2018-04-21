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В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов
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В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парадных расчётов 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В тренировке приняли участие около 1,5 тыс. человек. В парадном строю по площади 1905 года прошла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, рота Почетного караула, парадный расчет управления ЦВО.
20 апреля на площади 1905 года Екатеринбурга состоялась первая ночная тренировка пеших парадных расчётов, привлекаемых к военному параду, посвященному 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В тренировке приняли участие около 1,5 тыс. человек. В парадном строю по площади прошла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, рота Почетного караула, парадный расчет управления Центрального военного округа (ЦВО), коробка военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений, а также женская коробка МЧС. Музыкальное сопровождение парада осуществлял сводный оркестр штаба ЦВО.
Ночные тренировки военного парада в Екатеринбурге пройдут 27 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 7 мая.
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