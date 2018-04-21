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Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море
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Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море 

Российская Газета 6 минут назад
Фото: Российская Газета
Сторожевые корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» в субботу, 21 апреля, вошли в акваторию Средиземного моря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ. Оба корабля войдут в состав сил Военно-морского флота России в дальней морской зоне. Об этом ранее проинформировали в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.
Два сторожевых корабля входят в состав Черноморского флота и совершают поход из места постоянной дислокации — города Севастополь. Как добавили в министерстве обороны страны, уже сегодня они войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ, где находятся боевые корабли и суда обеспечения. Речь идет о фрегатах Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».
Сторожевой корабли «Пытливый» относится к проекту 1135М. Построен на заводе «Янтарь» в Калининграде. Водоизмещение корабля — 3200 тонн. Длина — 123 метра, ширина — 14,2. Дальность плавания — 5 тысяч морских миль на скорости 14 узлов. Экипаж — 197 человек, в том числе 22 офицера. На сторожевом корабле есть артиллерийские установки АК-100, ракетное и минно-торпедное вооружение.
Сторожевой корабль «Сметливый» — модернизированный проект 01090. Построен за заводе в Николаеве. Автономность плавания — 25 суток. Экипаж — 274 военнослужащих, в том числе 24 офицера и 22 мичмана. Имеет радиолокационное и радиоэлектронное вооружение.
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