Орловские поисковики обнаружили сбитый истребитель

В Орловском районе поисковики нашли советский самолёт, сбитый во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Орловской области

В первый день Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018», 20 апреля, в овраге вблизи деревни Красная Звезда были найден советский самолет и останки летчика. Предполагаемое место падения самолёта поисковикам указал местный житель.

В раскопках принимают участие поисковики областной общественной организации «Центр поисковых отрядов „Самолет“ и местные школьники. В пресс-службе правительства отметили, что администрация Орловского района предоставила поисковикам экскаватор для раскопок.

Казахстана. Напомним, межрегиональная акция „Вахта Памяти — 2018“ проходит с 20 апреля по 9 мая на территории Болховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Орловского и Свердловского районов. В этом году в акции принимают участие более 700 человек из поисковых организаций и клубов регионов России