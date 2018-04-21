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Орловские поисковики обнаружили сбитый истребитель
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Орловские поисковики обнаружили сбитый истребитель 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловском районе поисковики нашли советский самолёт, сбитый во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В первый день Межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2018», 20 апреля, в овраге вблизи деревни Красная Звезда были найден советский самолет и останки летчика. Предполагаемое место падения самолёта поисковикам указал местный житель.
В раскопках принимают участие поисковики областной общественной организации «Центр поисковых отрядов „Самолет“ и местные школьники. В пресс-службе правительства отметили, что администрация Орловского района предоставила поисковикам экскаватор для раскопок.
Напомним, межрегиональная акция „Вахта Памяти — 2018“ проходит с 20 апреля по 9 мая на территории Болховского, Дмитровского, Залегощенского, Мценского, Орловского и Свердловского районов. В этом году в акции принимают участие более 700 человек из поисковых организаций и клубов регионов России и Казахстана.
Сообщение Орловские поисковики обнаружили сбитый истребитель появились сначала на РИА 57.
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