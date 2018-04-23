Крейсер «Петр Великий» отметил 20-летие: кадры торжеств

Лучшим военнослужащим были вручены награды и ценные подарки.

На флагмане Северного флота ордена Нахимова тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» состоялся торжественный подъем флага и флагов расцвечивания в часть 20-летия корабля, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Во время торжественного митинга экипаж поздравили начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин и начальник штаба дивизии ракетных кораблей капитан 1 ранга Андрей Салошин, глава города Североморска Владимир Евменьков, начальник Мурманского Нахимовского военно-морского училища и последний командир 7-й оперативной эскадры Северного флота вице-адмирал в отставке Алексей Максимчук и ветераны корабля.

Лучшим военнослужащим были вручены награды и ценные подарки.

«"Петр Великий" — самый большой в мире неавианосный боевой корабль с ядерной энергетической установкой. Он оснащен разнообразными системами оружия и радиотехнического вооружения, в ангаре могут быть размещены три вертолета», — рассказали в пресс-службе.

Корабль способен успешно вести борьбу с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по береговым объектам.

ТАРКР «Петр Великий» принимал участие в самых крупных учениях ВМФ России и во многих международных учениях с кораблями иностранных ВМС. В общей сложности кораблем пройдено более 200 тысяч морских миль. Его экипаж выполнял задачи в морях Северного Ледовитого океана, в Индийском, в Тихом и в Атлантическом океанах.

«В январе 2013 года президент Владимир Путин впервые в современной истории России лично прикрепил орден Нахимова к флагу крейсера», — подчеркнул Серга.

В 2013-2014 годах в Средиземном море «Петр Великий» обеспечивал безопасность вывоза химического оружия из Сирийской Арабской Республики. С октября 2016 года по февраль 2017 года выполнял боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в составе корабельной авианосной группировки Северного флота.

На протяжении восьми лет крейсером командует капитан 1 ранга Владислав Малаховский.