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Киев провел учения вблизи границы с Крымом
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Киев заявил о задержании "российского шпиона"

Киев провел учения вблизи границы с Крымом 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Военно-морские силы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом, передает канал «Россия 24».
На странице минобороны Украины в Facebook также отмечается, что морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.
Артиллерийские подразделения также успешно отработали учебные упражнения.
Вместе с тем Киев признал, что в нынешней ситуации Крым не вернуть.
Об этом заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По словам чиновника, украинские власти сейчас могут только ограничиваться политическими заявлениями, а Россия в ближайшее время получит полный контроль над судоходством в Керченском проливе.
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 Ещё 4 источника 
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