Киев провел учения вблизи границы с Крымом

Военно-морские силы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом , передает канал «Россия 24».

На странице минобороны Украины в Facebook также отмечается, что морские пехотинцы выполнили задачи по отражению атаки десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

Артиллерийские подразделения также успешно отработали учебные упражнения.

Вместе с тем Киев признал, что в нынешней ситуации Крым не вернуть.