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В Нижнем Новгороде можно полететь в стратосферу за 850 тысяч рублей
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В Нижнем Новгороде можно полететь в стратосферу за 850 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Нижнем Новгороде, на базе авиастроительного завода «Сокол», любой желающий при наличии справки о состоянии здоровья и 850 тысяч рублей может отправиться в стратосферу на самолете МиГ-29.
В качестве второго пилота турист осуществляет 45-минутный полет со скоростью 2500 километров в час на высоту до 22 километров с выполнением фигур высшего пилотажа: петли, бочки, виражи и другие.
Пилотируют сверхзвуковые самолеты, состоящие на вооружении ВВС России, заслуженные летчики-испытатели. В программу летного дня также включено посещение музея завода «Сокол»
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