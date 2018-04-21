В Нижнем Новгороде можно полететь в стратосферу за 850 тысяч рублей

МОСКВА , 21 апр — РИА Новости . В Нижнем Новгороде, на базе авиастроительного завода «Сокол», любой желающий при наличии справки о состоянии здоровья и 850 тысяч рублей может отправиться в стратосферу на самолете МиГ-29. В качестве второго пилота турист осуществляет 45-минутный полет со скоростью 2500 километров в час на высоту до 22 километров с выполнением фигур высшего пилотажа: петли, бочки, виражи и другие. Пилотируют сверхзвуковые самолеты, состоящие на вооружении ВВС России , заслуженные летчики-испытатели. В программу летного дня также включено посещение музея завода «Сокол»