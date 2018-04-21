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Срочно: Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР
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Срочно: Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ — Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет /МБР/.
Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Лу Кан в субботу. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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