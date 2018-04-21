ИА Синьхуа: последние новости

Сирийские системы ПВО перехватили несколько ракет, выпущенных по двум аэродромам страны

Глава Минобороны КНР встретился с начальником штаба ВМС Пакистана

Минобороны КНР прокомментировало сообщения о встрече китайских и австралийских военных кораблей в Южно-Китайском море