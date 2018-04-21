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Срочно: Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР
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Срочно: Китай приветствует решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков МБР — МИД КНР
ИА Синьхуа
25 минут назад
Комментарии
Пекин, 21 апреля /
Синьхуа
/ —
Китай
приветствует решение
КНДР
о прекращении ядерных испытаний и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет /МБР/.
Такое заявление сделал официальный представитель
МИД
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