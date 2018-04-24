В Петродворце определился обладатель Кубка министра обороны РФ по информатике

Почетная награда досталась команде Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева.

Побороться за победу в Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева (ВА МТО) съехалось рекордное количество участников — 213 курсантов и студентов из семи государств — участников СНГ.

Участников тепло приветствовал начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин . За ходом награждения в режиме телевизионной связи онлайн следили и в военных вузах, чьи команды приехали в Петродворец.

Олимпиада проводилась в три тура: «Использование прикладных программных продуктов», «Программирование» и «Коллективное решение комплексной задачи на едином тактическом фоне».

В каждом из туров определялись победители и призеры, как в личном зачете, так и в командном. Поэтому заслуженные награды получили многие участники. Отдельных призов удостоились капитаны команд.

Впервые в олимпиаде по информатике в отдельной номинации принимали участие 12 женских команд из 12 военных вузов РФ.

Лучшими стали девушки-курсанты Военно-медицинской академии. На втором месте — команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, на третьем — команда Вольского филиала ВА МТО.

В заключительной части торжественной церемонии награждения были названы лучшие по итогам всех трех туров.

В номинации «Абсолютное личное первенство» победителем стал младший сержант Сергей Цуриков , вторым — курсант Никита Гончаров, третьим — курсант Семен Фомин . Редкий случай: все трое учатся в одном вузе — в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева.

Награды в самой престижной номинации «Абсолютное командное первенство» вручали начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и начальник штаба — первый заместитель командующего ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов

3-е место в этой номинации завоевала команда специального факультета при Ташкентском университете информационных технологий им. Мухаммада Аль-Хорезми минобороны Республики Узбекистан . 2-е место — у представителей Военной академии Республики Беларусь

Кубок министра обороны РФ — председателя Совета министров обороны государств — участников СНГ генерала армии Сергея Шойгу по его поручению вручил генерал-полковник Горемыкин.

Почетная награда досталась команде Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева.

К слову, это уже второй успех представителей этого вуза за последнее время: на недавней IV Международной олимпиаде по математике среди курсантов, проходившей в Казахстане , команда ВА МТО также стала чемпионом.

«Международные олимпиады проходят уже в течение четырех лет и становятся все масштабнее. Причем начинали мы только в вузах, расположенных в Российской Федерации, а затем подключили государства — участники СНГ», — рассказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, в нынешнем году Международная олимпиада по иностранному языку прошла в Армении , по математике — в Казахстане, теперь — в Военной академии материально-технического обеспечения. Следующую олимпиаду по военной истории примет Республика Беларусь, и завершит состязания этого года Международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке в Москве

В целом интерес растет и становится все больше участников. Так, в этом году впервые приехали представители Республики Узбекистан, и дебют получился неплохим: как по иностранному языку и математике, так и сегодня по информатике команда завоевала третье место и, уверен, на этом останавливаться не захочет.

«Отмечу, что за участниками олимпиад внимательно наблюдают органы военного управления Минобороны РФ. Можно сказать, что ведется борьба за каждого такого будущего офицера, которого хотят видеть в своих рядах», — отметил генерал.

И добавил теплые слова благодарности наставникам курсантов, которые готовили их и вели к победе.