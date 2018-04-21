Курсанты Военной академии МТО им. генерала армии Хрулева стали победителями Кубка Министра обороны РФ в Международной олимпиаде курсантов по информатике

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева стали победителями Кубка Министра обороны РФ — председателя Совета министров обороны государств-участников СНГ в Международной олимпиаде курсантов по информатике.

Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Олимпиада проходила в Санкт-Петербурге на базе Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва. Именно в этом вузе в решающей схватке встретились представители стран СНГ — России, Армении

В олимпиаде за звание лучшего состязались 72 команды общей численностью более двухсот курсантов, среди которых представители военных вузов МО РФ, МВД РФ, МЧС РФ и силовых ведомств стран СНГ.

В интеллектуальной борьбе определялись лучшие представители как в личных, так и в командных первенствах. Каждый из участников получил главную награду — интеллектуальный капитал.

В программу олимпиады впервые были включены конкурсы среди участников, получающих профессиональное образование в области информационных технологий.

В своем приветственном слове начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин особо отметил, что такие специалисты особо востребованы не только в подразделениях и частях вооруженных сил, но и в органах военного управления.

«Подтверждением этому является интерес, проявленный к состязаниям, и активное участие в их подготовке Главного управления информационных и телекоммуникационных технологий МО РФ, Главного вычислительного центра ВС РФ, а также максимальное количество команд из государств-участников СНГ», — сказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие представители Объединенного штаба ОДКБ, Совета министров обороны СНГ, военных ведомств стран СНГ, начальники военных вузов и другие.

Данный формат олимпиады позволил повысить престиж военного образования и учебных заведений национальных вооруженных сил, мотивацию участников на достижение высоких результатов, способствовал укреплению международных связей.

В завершение мероприятия на сцене состоялось еще одно важное событие — юноши и девушки-ученики школы №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга принесли клятву Юнармейца и торжественно вступили в ряды Юнармии.

Следующая Международная олимпиада курсантов стартует 23 апреля в Республике Беларусь. В ней примут участие сильнейшие по военной истории.