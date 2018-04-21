Российские авиастроители предлагают не ввозить в страну самолеты старше шести лет

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), в которую входят крупнейшие авиастроительные предприятия России , предлагает изменить порядок ввоза иностранных самолетов. По мнению представителей авиационной промышленности страны, возраст закупаемых за границей самолетов не должен превышать шести лет. Также ОАК предлагает ряд мер для поддержки отечественного производителя, среди них обнуление НДС на российскую продукцию авиастроения и возможность использования «результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники». Инициатива была озвучена на совместном заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по авиационной промышленности, и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России