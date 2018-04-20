Большой десантный корабль «Ямал» ждёт ремонта

Керченский судостроительный завод «Залив» пока не приступал к ремонту большого десантного корабля (БДК) «Ямал», который получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом, но предложение об этом предприятие уже получило.

Об этом сообщили ТАСС представители завода. Ранее СМИ сообщали, что «Залив» получил контракт от ВМФ на ремонт корабля.

«Что касается ремонта БДК «Ямал», то подобное предложение на завод поступало, но в данный момент оно находится в состоянии проработки», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что предприятие обладает всем необходимым производственным потенциалом для выполнения комплекса судоремонтных работ и получило соответствующие лицензии. Завод готов выполнить любую работу, но сейчас в программе судоремонта только гражданские заказы.