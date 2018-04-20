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Большой десантный корабль «Ямал» ждёт ремонта
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Большой десантный корабль «Ямал» ждёт ремонта 

ИА Север-Пресс 28 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Керченский судостроительный завод «Залив» пока не приступал к ремонту большого десантного корабля (БДК) «Ямал», который получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом, но предложение об этом предприятие уже получило.
Об этом сообщили ТАСС представители завода. Ранее СМИ сообщали, что «Залив» получил контракт от ВМФ на ремонт корабля.
«Что касается ремонта БДК «Ямал», то подобное предложение на завод поступало, но в данный момент оно находится в состоянии проработки», — рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что предприятие обладает всем необходимым производственным потенциалом для выполнения комплекса судоремонтных работ и получило соответствующие лицензии. Завод готов выполнить любую работу, но сейчас в программе судоремонта только гражданские заказы.
Напомним, 30 декабря прошлого года в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с кораблем Черноморского флота «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. Судно шло параллельным курсом и совершало обгон корабля. Не убедившись в завершении маневра, капитан сухогруза резко изменил направление движения, из-за чего и произошло столкновение. В результате происшествия никто не пострадал. Корабль и судно остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.
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