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В Минск прилетит легендарный штурмовик Второй мировой войны
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В Минск прилетит легендарный штурмовик Второй мировой войны 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Легендарный штурмовик Ил-2 на один день приземлится в Минске, сообщает БЕЛТА. Презентация редчайшего самолета состоится на территории старого аэропорта 21 апреля в 18.00. Проход будет организован через здание авиаремонтного завода (Аэродромная, 10).
Штурмовик, который смогут увидеть минчане и гости столицы, — один из двух действующих в мире. Он участвовал в боевых действиях времен Второй мировой войны. Технику достали из озера и отреставрировали с исторической точностью.
Ил-2 приземлится в столице на дозаправку, а ближе к сумеркам полетит в Брест, а затем через Польшу и Чехию в Германию. Раритет представят на авиасалоне ILA Berlin 2018. Самолет будут сопровождать в белорусском небе Як-52 и модернизированный Ан-2.
У жителей столицы будет возможность познакомиться с пилотом, узнать о планах по развитию гражданской авиации в Беларуси, детали чемпионата мира по вертолетному спорту.
Справка
Ил-2 — советский штурмовик времен Второй Мировой войны, созданный в ОКБ-240 под руководством Сергея Ильюшина. Самый массовый боевой самолет в истории, было выпущено более 36 тысяч штук. Конструкторы называли разработанный ими самолет «летающим танком». Немецкие пилоты прозвали Ил-2 «бетонным самолетом». По утверждению некоторых советских авторов, солдаты вермахта называли его «чумой». Ил-2 принимал участие в боях на всех театрах военных действий Великой Отечественной войны, а также в Советско-японской войне. В феврале 1941 года началось серийное производство.
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