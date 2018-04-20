В парадах Победы примут участие более 55 тысяч человек, рассказал Шойгу 

КУБИНКА (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Более 55 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц военной техники будут задействованы в военных парадах 9 мая по всей России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Помимо Москвы, военные парады состоятся в 28 городах России. В них примет участие более 55 тысяч человек, а также около 1,2 тысячи единиц техники. Авиационную составляющую представят порядка 150 воздушных судов", — заявил Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгресс-выставочном центре (КВЦ) «Патриот».
По словам министра, в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.