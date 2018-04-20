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Шойгу проверил ход подготовки к Параду Победы
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Шойгу проверил ход подготовки к Параду Победы 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проинспектировал в подмосковном Алабино подготовку к параду Победы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил сегодня совместную тренировку пеших парадных расчетов, парадных расчетов механизированной колонны и парадный строй авиации в Алабино. Это была заключительная совместная тренировка на парадной площадке в Алабино. Вечером техника механизированной колонны совершит передислокацию в Москву", — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны напомнили, что следующие тренировки пройдут 26 апреля и 3 мая в Москве. Начало тренировок — в 22:00 мск. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади состоится 6 мая и начнется в 10:00 мск.

Участники парада

Как рассказал ранее главком Сухопутных войск России Олег Салюков, в этом году по по Красной площади в честь 73-летия Победы в парадном строю пройдут более 12 тысяч человек и свыше 120 единиц техники, в том числе новейшие образцы оружия. В колонну из 33 парадных расчетов вошли действующие военные, курсанты, воспитанники военных училищ, представители других силовых ведомств. Во второй раз в параде примет участие расчет "Юнармии", также пройдет сборный женский батальон нескольких военных вузов.
В механизированной колонне будут представлены более 120 единиц техники (в 2017 году было 114 единиц), в том числе бронетранспортеры (БТР) "Ракушка", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и стратегические "Ярс". Пройдут перспективные образцы вооружений: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", гаубицы "Коалиция-СВ", арктический вариант комплекса "Тор-М2ДТ". Впервые будут показаны боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Новыми участниками парада станут два истребителя Су-57 (ПАК ФА), которые впервые в истории пролетят над Красной площадью. Всего над столицей 9 мая пролетят 73 самолета и вертолета, их число традиционно соответствует годовщине Победы.
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